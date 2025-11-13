TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Abbvie, BristolMyers Squibb, Diversified Healthcare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Abbvie, BristolMyers Squibb Co et Diversified Healthcare Trust.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.Nampgt : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 280 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 98 $ à 104 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 92 $ à 110 $

* ALX Oncology Holdings Inc ALXO.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* ALX Oncology Holdings Inc ALXO.O : Jefferies initie la couverture avec un objectif de prix de 4 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 47 $ à 55 $

* Amgen Inc AMGN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 385 $

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : JP Morgan réduit le prix cible de 79 $ à 67 $

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 8 $ à 7 $

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : KBW réduit le prix cible de 17 $ à 16 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 45 $ à 37 $

* Beyond Meat Inc BYND.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 1,25 $ contre 2,83 $

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Objectif de prix de la Banque Scotia: 45 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia réduit son objectif de 31 $ à 30 $

* BXP Inc BXP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 77 $ à 81 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies relève le cours cible de 79 $ à 108 $

* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 1 $ à 171 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 169 $ à 168 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 90 $ contre 147 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « surpondérer »

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 94 $ à 100 $

* Cisco CSCO.O : Evercore ISI relève le cours cible de 74 $ à 80 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève le prix cible de 80 $ à 90 $

* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 82 $, contre 77 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 86 $, contre 70 $ auparavant

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 37 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : RBC réduit l'objectif de prix à 23 $ contre 40 $

* Cormedix Inc CRMD.O : Needham réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 20 $

* Deere & Co DE.N : Bernstein relève le cours cible à 521 $, contre 487 $ auparavant

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 42 $ contre 35 $ auparavant

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève le cours cible de 3 $ à 5 $

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève de « sous-performance » à « performance sectorielle »

* Eli Lilly LLY.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de surperformance du secteur PT 1165 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein réduit le prix cible de 325 $ à 275 $

* Ftc Solar Inc FTCI.O : TD Cowen augmente le prix cible de 8 $ à 12,5 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies relève le cours cible de 45 $ à 48 $

* Gilead GILD.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 140 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies réduit le prix cible de 38 $ à 37 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 39 $ à 40 $

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan relève le cours cible de 36 $ à 40 $

* Howard Hughes HHH.N : Jefferies relève le cours cible de 96 $ à 106 $

* J&J JNJ.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 230 $

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : KBW réduit le prix cible de 16,5 $ à 16 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 23 $ à 22 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : RBC relève le cours cible à 30 $, contre 28 $ auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 10 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible de 25 $ à 7 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : Chardan Capital Markets passe de « acheter » à « neutre »

* Legend Biotech Corp LEGN.O : RBC réduit le prix cible de 75 $ à 74 $

* Lifeway Foods Inc LWAY.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; PT 35 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Benchmark ajuste l'objectif de 70 $ à 30 $ pour tenir compte du regroupement d'actions

* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 18 $ à 19 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Jefferies ramène le cours cible de 76 $ à 52 $

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* Merck & Co Inc MRK.N : Objectif de prix de la Banque Scotia: 105 $

* Nextracker Inc NXT.O : RBC augmente le prix cible de 93 $ à 96 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 42 $ à 45 $

* Open Lending Corp LPRO.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 7 $ à 2 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG augmente le prix cible de 56 $ à 63 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : TD Cowen relève le cours cible de 230 $ à 255 $

* Pfizer PFE.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 30 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : D.A.Davidson réduit l'objectif de prix de 54 $ à 40 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : D.A.Davidson passe de « acheter » à « neutre »

* Privia Health Group Inc PRVA.O : JP Morgan augmente le prix cible de 32 $ à 33 $

* Regency Centers Corp REG.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 76 $ à 78 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Objectif de prix de la Banque Scotia: 650 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 173 $ à 186 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève le cours cible de 200 $ à 230 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : RBC relève le cours cible de 1385 $ à 1400 $

* Ventas Inc VTR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 74 $ à 80 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Objectif de prix de la Banque Scotia: 495 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; PT 60 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 40 $ à 38 $

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 22 $

* Welltower Inc WELL.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 182 $ à 214 $

* Xeris Biopharma Holdings Inc XERS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9 $