 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 279,24
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Abbvie, BristolMyers Squibb, Diversified Healthcare
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Abbvie, BristolMyers Squibb Co et Diversified Healthcare Trust.

FAITS MARQUANTS

* Abbvie ABBV.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du

secteur PT 280 $

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de

performance sectorielle

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève de « sous-performance » à « performance

sectorielle »

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de

surperformance sectorielle

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève le prix cible de 200 $ à 230 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.Nampgt : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 280 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 98 $ à 104 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 92 $ à 110 $

* ALX Oncology Holdings Inc ALXO.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* ALX Oncology Holdings Inc ALXO.O : Jefferies initie la couverture avec un objectif de prix de 4 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 47 $ à 55 $

* Amgen Inc AMGN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 385 $

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : JP Morgan réduit le prix cible de 79 $ à 67 $

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 8 $ à 7 $

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : KBW réduit le prix cible de 17 $ à 16 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 45 $ à 37 $

* Beyond Meat Inc BYND.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 1,25 $ contre 2,83 $

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Objectif de prix de la Banque Scotia: 45 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia réduit son objectif de 31 $ à 30 $

* BXP Inc BXP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 77 $ à 81 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies relève le cours cible de 79 $ à 108 $

* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 1 $ à 171 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 169 $ à 168 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 169 $ à 168 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 90 $ contre 147 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « surpondérer »

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 94 $ à 100 $

* Cisco CSCO.O : Evercore ISI relève le cours cible de 74 $ à 80 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève le prix cible de 80 $ à 90 $

* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 82 $, contre 77 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 86 $, contre 70 $ auparavant

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 37 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : RBC réduit l'objectif de prix à 23 $ contre 40 $

* Cormedix Inc CRMD.O : Needham réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 20 $

* Deere & Co DE.N : Bernstein relève le cours cible à 521 $, contre 487 $ auparavant

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 42 $ contre 35 $ auparavant

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève le cours cible de 3 $ à 5 $

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève de « sous-performance » à « performance sectorielle »

* Eli Lilly LLY.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de surperformance du secteur PT 1165 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein réduit le prix cible de 325 $ à 275 $

* Ftc Solar Inc FTCI.O : TD Cowen augmente le prix cible de 8 $ à 12,5 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies relève le cours cible de 45 $ à 48 $

* Gilead GILD.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 140 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies réduit le prix cible de 38 $ à 37 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 39 $ à 40 $

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan relève le cours cible de 36 $ à 40 $

* Howard Hughes HHH.N : Jefferies relève le cours cible de 96 $ à 106 $

* J&J JNJ.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 230 $

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : KBW réduit le prix cible de 16,5 $ à 16 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 23 $ à 22 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : RBC relève le cours cible à 30 $, contre 28 $ auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 10 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible de 25 $ à 7 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : Chardan Capital Markets passe de « acheter » à « neutre »

* Legend Biotech Corp LEGN.O : RBC réduit le prix cible de 75 $ à 74 $

* Lifeway Foods Inc LWAY.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; PT 35 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Benchmark ajuste l'objectif de 70 $ à 30 $ pour tenir compte du regroupement d'actions

* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 18 $ à 19 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Jefferies ramène le cours cible de 76 $ à 52 $

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* Merck & Co Inc MRK.N : Objectif de prix de la Banque Scotia: 105 $

* Nextracker Inc NXT.O : RBC augmente le prix cible de 93 $ à 96 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 42 $ à 45 $

* Open Lending Corp LPRO.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 7 $ à 2 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG augmente le prix cible de 56 $ à 63 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : TD Cowen relève le cours cible de 230 $ à 255 $

* Pfizer PFE.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 30 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : D.A.Davidson réduit l'objectif de prix de 54 $ à 40 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : D.A.Davidson passe de « acheter » à « neutre »

* Privia Health Group Inc PRVA.O : JP Morgan augmente le prix cible de 32 $ à 33 $

* Regency Centers Corp REG.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 76 $ à 78 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Objectif de prix de la Banque Scotia: 650 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 173 $ à 186 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève le cours cible de 200 $ à 230 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : RBC relève le cours cible de 1385 $ à 1400 $

* Ventas Inc VTR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 74 $ à 80 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Objectif de prix de la Banque Scotia: 495 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; PT 60 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 40 $ à 38 $

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 22 $

* Welltower Inc WELL.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 182 $ à 214 $

* Xeris Biopharma Holdings Inc XERS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

ABBVIE
233,350 USD NYSE +3,61%
AKAMAI TECHNOLOG
90,1000 USD NASDAQ -0,56%
ALBEMARLE
110,330 USD NYSE +6,23%
ALX ONCOLOGY
1,2800 USD NASDAQ -2,29%
AMGEN
336,2800 USD NASDAQ -0,64%
AMN HEALTHCARE
16,570 USD NYSE -1,60%
ANAPTYSBIO
33,0900 USD NASDAQ -1,40%
ARMADA REIT
6,235 USD NYSE -3,11%
BAIN CAP SPC FIN
14,0200 USD NYSE +2,26%
BELLRNG BRNDS
27,615 USD NYSE -0,25%
BEYOND MEAT
1,1150 USD NASDAQ -8,61%
BRISTOL-MYERSSQU
49,080 USD NYSE +0,75%
BRIXMOR PRP REIT
26,600 USD NYSE -1,85%
BXP
71,700 USD NYSE -1,01%
CELCUITY
85,1500 USD NASDAQ +7,56%
CHEVRON
153,355 USD NYSE -1,85%
CISCO SYSTEMS
73,9600 USD NASDAQ +3,14%
COGENT COMM HLDG
18,4900 USD NASDAQ -10,33%
CORMEDIX
11,4200 USD NASDAQ +2,06%
DEERE & CO
480,590 USD NYSE +0,52%
DELEK US HLDGS
40,890 USD NYSE -1,92%
DIVSF HLTH REIT-SBI
4,5700 USD NASDAQ 0,00%
ELI LILLY & CO
1 018,530 USD NYSE +3,03%
FLUTTER ENTMT
234,290 USD NYSE +0,98%
FTC SOLAR
11,1000 USD NASDAQ +49,19%
GALAXY RG-A
31,2700 USD NASDAQ +1,72%
GILEAD SCIENCES
123,4000 USD NASDAQ +0,69%
GLOBALFOUNDRIES
34,1700 USD NASDAQ -1,84%
Gaz naturel
4,53 USD NYMEX +0,02%
HWARD HGHS HLDG
87,880 USD NYSE -1,51%
JOHNSON&JOHNSON
194,460 USD NYSE +0,32%
KIMCO RLTY REIT
20,595 USD NYSE -0,48%
KINDER MORGAN RG-P
27,015 USD NYSE +0,28%
KORRO BIO
31,4200 USD NASDAQ -4,21%
LEGEND BIOTC SP ADS
31,1750 USD NASDAQ -2,67%
LIFEWAY FOODS
22,7500 USD NASDAQ -2,49%
LUCID GROUP
16,5900 USD NASDAQ -2,35%
MACERICH REIT
17,560 USD NYSE -2,17%
MARRIOTT VCT WLD
47,180 USD NYSE +0,81%
MERCK
91,480 USD NYSE +0,58%
NEXTRACKER RG-A
96,5050 USD NASDAQ -8,81%
OMEGA HLTH REIT
43,700 USD NYSE -0,95%
OPEN LENDING
1,6600 USD NASDAQ +8,50%
ORUKA THERA
28,3000 USD NASDAQ +0,35%
PALO ALTO NETWORKS
210,0400 USD NASDAQ -3,77%
PFIZER
25,875 USD NYSE +1,45%
POTLATCHDELTIC
39,9100 USD NASDAQ -1,04%
PRIVIA HLTH
24,2200 USD NASDAQ -0,41%
Pétrole Brent
63,02 USD Ice Europ +0,54%
Pétrole WTI
58,78 USD Ice Europ +0,41%
REGENCY CENT REITRG
70,0000 USD NASDAQ -1,77%
REGENERON PHARMA
681,7200 USD NASDAQ +1,06%
SMN PRP GRP REIT
183,880 USD NYSE -0,68%
TENET HEALTHCARE
200,050 USD NYSE +0,86%
TRANSDIGM
1 308,620 USD NYSE +1,10%
VENTAS REIT
76,920 USD NYSE +0,96%
VERTEX PHARMACEU
434,1900 USD NASDAQ +1,16%
VITAL FARMS
32,5200 USD NASDAQ -1,06%
VOR RLT REIT-SBI
35,360 USD NYSE -2,62%
WEBTOON ENTR
16,8200 USD NASDAQ +2,06%
WELLTOWER REIT
191,720 USD NYSE -0,26%
XERIS BIPH HLDG
7,5900 USD NASDAQ +2,02%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2025 à 11:42:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank