information fournie par Reuters • 13/11/2025 à 13:35

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Abbvie, BristolMyers Squibb, Diversified Healthcare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Abbvie, BristolMyers Squibb Co et Diversified Healthcare Trust.

FAITS MARQUANTS

* Abbvie ABBV.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du

secteur PT 280

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une cote de

rendement sectoriel

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève la note de sous-performance à performance

sectorielle

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de

surperformance sectorielle

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève le prix cible de 200 $ à 230 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 280 $

* Absci Corp ABSI.O : Needham réduit le prix cible de 8 $ à 7 $

* Addus Homecare Corp ADUS.O : BMO initie une couverture avec la cote " rendement du marché "

* Addus Homecare Corp ADUS.O : BMO initie la couverture avec un objectif de prix de 120

* Air Products & Chemicals APD.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 300 $ à 285 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 98 $ à 104 $

* Akebia Therapeutics Inc AKBA.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 7 $ à 5 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 92 $ à 110 $

* ALX Oncology Holdings Inc ALXO.O : Jefferies initie la couverture, objectif de cours 4

* ALX Oncology Holdings Inc ALXO.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 47 $ à 55 $

* Amgen Inc AMGN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 385

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : JP Morgan réduit le prix cible de 79 $ à 67 $

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 8 $ à 7 $

* Ati Inc ATI.N : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : KBW réduit le cours cible à 16 $ contre 17 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen réduit le cours cible de 45 $ à 37 $

* Beyond Meat Inc BYND.O : Jefferies réduit le prix cible de 2,83 $ à 1,25 $

* Beyond Meat Inc BYND.O : Mizuho réduit le prix cible à 1$ de 1,5

* Biohaven Ltd BHVN.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 14$ contre 28

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 74 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wedbush relève l'objectif de cours de neutre à surperformer

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO initie la couverture avec un objectif de prix de 40

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de performance du secteur

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Objectif de prix de la Banque Scotia: 45

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia réduit son objectif de 31 $ à 30 $

* BXP Inc BXP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 77 $ à 81 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies relève le cours cible de 79 $ à 108 $

* Certara Inc CERT.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; objectif de prix de 9 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 261 $ à 257 $

* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 1 $ à 171 $

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho augmente le prix cible de 191 $ à 204 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 168 $ de 169 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 168 $ contre 169 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 90 $ contre 147 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 94 $ à 100 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à surpondéré

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Needham ramène l'objectif de cours de 250 $ à 190 $

* Cisco CSCO.O : Citigroup relève le cours cible de 80 à 85 dollars

* Cisco CSCO.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 74 $ à 80 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève le prix cible de 80 $ à 90 $

* Cisco CSCO.O : Melius Research relève le prix cible à 100 $, contre 84 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 82 $, contre 77 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève le cours cible de 70 à 86 dollars

* Cisco CSCO.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 100 $, contre 87 $ auparavant

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 21 $ à 50 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 37 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : RBC réduit l'objectif de prix à 23 $ contre 40 $

* Cormedix Inc CRMD.O : Needham réduit le prix cible de 20 à 16 dollars

* Cormedix, Inc. CRMD.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 17 $ à 18 $

* Deere & Co DE.N : Bernstein relève le prix cible de 487 $ à 521 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 42 $ contre 35 $ auparavant

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 17 $ contre 16 $

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève le cours cible de 3 à 5 dollars

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève le cours cible de sous-performance à performance sectorielle

* Doordash DASH.O : Wedbush relève le cours cible de neutre à surperformer

* Draftkings Inc DKNG.O : Mizuho réduit le prix cible de 54 $ à 46 $

* Eli Lilly LLY.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 1165

* Energy Transfer LP ET.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 23 $ à 21 $

* Fedex FDX.N : Citigroup augmente le prix cible de 279 $ à 310 $

* Firefly Aerospace FLY.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 30$ contre 40

* Firefly Aerospace FLY.O : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Flowers Foods Inc FLO.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 10$ contre 15

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 275$ contre 325

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Needham réduit le prix cible à 300 $ contre 325

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Stifel réduit le prix cible de 339 $ à 330 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 305 $ contre 335 $ auparavant

* Flywire Corp FLYW.O : Truist Securities augmente le prix cible de 15 $ à 16 $

* Ftc Solar Inc FTCI.O : TD Cowen augmente le prix cible de 8 $ à 12,5 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies relève le cours cible de 45 à 48 dollars

* Gilead GILD.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 140

* Global Payments Inc GPN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 90 $ à 84 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 35 $ de 40

* Harmony Biosciences Holdings, Inc. HRMY.O : Deutsche Bank augmente le PT à 47 $ de 36 $

* Healthequity Inc HQY.O : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché

* Healthequity Inc HQY.O : BMO initie la couverture avec un objectif de prix de 100

* Heartflow Inc HTFL.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 39 $ à 40 $

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 36 $ à 40 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Stifel relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Hecla Mining Co HL.N : La Banque Scotia reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 15 $

* Howard Hughes HHH.N : Jefferies augmente le prix cible de 96 $ à 106 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : BMO initie une couverture avec une note de surperformance; PT 260

* J&J JNJ.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une cote de surperformance sectorielle; PT $230

* Journey Medical Corp DERM.O : Alliance Global Partners relève le PT de 10 à 16 $

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : KBW réduit le prix cible de 16 $ à 16,5 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 23 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : RBC relève le cours cible à 30 $, contre 28 $ auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : BMO ramène le cours cible de 10 $ à 6 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 12 $ à 6 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan réduit l'objectif de 10 $ à 6 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 51 $ à 45 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible de 25 $ à 7 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible d'achat à neutre

* Korro Bio Inc KRRO.O : H.C. Wainwright réduit la note à neutre

* Korro Bio Inc KRRO.O : RBC réduit la note de surperformance à performance du secteur

* Korro Bio Inc KRRO.O : RBC réduit le prix cible de 85 $ à 8 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : RBC réduit le prix cible de 75 $ à 74 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : Truist Securities réduit le prix cible de 71 $ à 70 $

* Lifeway Foods Inc LWAY.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; PT 35

* Lindblad Expeditions Holdings Inc LIND.O : Deutsche Bank relève l'objectif de 12 $ à 13 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Benchmark ajuste l'objectif à 30 $ contre 70 $ pour tenir compte du regroupement d'actions

* Lyft Inc LYFT.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 24 à 27 dollars

* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 18 $ à 19 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 52 $ contre 76 $

* McGraw Hill MH.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 22 $ contre 18 $

* McGraw Hill Inc MH.N : BMO ramène le cours cible de 25 $ à 21 $

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur

* Merck & Co Inc MRK.N : Objectif de prix de la Banque Scotia: 105

* Natera Inc NTRA.O : Stephens relève le cours cible de 197 $ à 235 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Mizuho relève le cours cible de 23 à 26 dollars

* Nextracker Inc NXT.O : RBC relève l'objectif de cours à 96 $ contre 93 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna relève le cours cible de 210 à 230 dollars

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 42 $ à 45 $

* Open Lending Corp LPRO.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 7 $ à 2 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG augmente le prix cible de 56 $ à 63 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : TD Cowen relève le cours cible de 230 à 255 dollars

* Pfizer PFE.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 30 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : D.A.Davidson réduit l'objectif de prix de 54 $ à 40 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : D.A.Davidson réduit l'objectif de prix à neutre à partir d'achat

* Privia Health Group Inc PRVA.O : JP Morgan augmente le prix cible de 32 à 33 $

* Regency Centers Corp REG.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 76 $ à 78 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Objectif de prix de la Banque Scotia: 650

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 173 $ à 186 $

* Sotera Health Co SHC.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 19

* Teladoc Health Inc TDOC.N : BMO initie une couverture avec la cote " performance du marché "; PT 8 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève le prix cible de 200 $ à 230 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho relève le cours cible de 32 à 33 dollars

* Toast Inc TOST.N : Truist Securities réduit le prix cible à 43 $ contre 47 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : RBC augmente le prix cible de 1385 $ à 1400 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Stifel réduit le prix cible à 1650 $ de 1710 $

* Treehouse Foods Inc THS.N : Truist Securities augmente le prix cible de 20 $ à 22,5 $

* Trubridge Inc TBRG.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; objectif de prix de 21 $

* Tscan Therapeutics, Inc. TCRX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 10 $ à 7 $

* United States Antimony Corp. UAMY.A : H.C. Wainwright augmente l'objectif à 10,25 $ de 8,5 $

* Ventas Inc VTR.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 74 $ à 80 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Objectif de prix de la Banque Scotia: 495

* Vital Farms Inc VITL.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; PT 60

* Vornado Realty Trust VNO.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 40 $ à 38 $

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup augmente le prix cible de 225 $ à 245 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif 47

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 19 dollars, contre 25 dollars auparavant

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 13$ contre 22

* Welltower Inc WELL.N : La Banque Scotia relève le cours cible à 214 $, contre 182 $ auparavant

* Williams Companies Inc WMB.N : Citigroup relève le cours cible de 65 à 70 dollars

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 131 $ contre 126 $ auparavant

* Xeris Biopharma Holdings Inc XERS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9 $

* Xoma Royalty Corp (PreReincorporation) XOMA.O : Leerink Partners relève son objectif de vente à 58 $ contre 55