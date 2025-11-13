 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Abbvie, BristolMyers Squibb, Diversified Healthcare
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Abbvie, BristolMyers Squibb Co et Diversified Healthcare Trust.

FAITS MARQUANTS

* Abbvie ABBV.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du

secteur PT 280

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une cote de

rendement sectoriel

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève la note de sous-performance à performance

sectorielle

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de

surperformance sectorielle

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève le prix cible de 200 $ à 230 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 280 $

* Absci Corp ABSI.O : Needham réduit le prix cible de 8 $ à 7 $

* Addus Homecare Corp ADUS.O : BMO initie une couverture avec la cote " rendement du marché "

* Addus Homecare Corp ADUS.O : BMO initie la couverture avec un objectif de prix de 120

* Air Products & Chemicals APD.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 300 $ à 285 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 98 $ à 104 $

* Akebia Therapeutics Inc AKBA.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 7 $ à 5 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 92 $ à 110 $

* ALX Oncology Holdings Inc ALXO.O : Jefferies initie la couverture, objectif de cours 4

* ALX Oncology Holdings Inc ALXO.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 47 $ à 55 $

* Amgen Inc AMGN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 385

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : JP Morgan réduit le prix cible de 79 $ à 67 $

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 8 $ à 7 $

* Ati Inc ATI.N : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : KBW réduit le cours cible à 16 $ contre 17 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen réduit le cours cible de 45 $ à 37 $

* Beyond Meat Inc BYND.O : Jefferies réduit le prix cible de 2,83 $ à 1,25 $

* Beyond Meat Inc BYND.O : Mizuho réduit le prix cible à 1$ de 1,5

* Biohaven Ltd BHVN.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 14$ contre 28

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 74 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wedbush relève l'objectif de cours de neutre à surperformer

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO initie la couverture avec un objectif de prix de 40

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de performance du secteur

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Objectif de prix de la Banque Scotia: 45

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia réduit son objectif de 31 $ à 30 $

* BXP Inc BXP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 77 $ à 81 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies relève le cours cible de 79 $ à 108 $

* Certara Inc CERT.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; objectif de prix de 9 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 261 $ à 257 $

* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 1 $ à 171 $

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho augmente le prix cible de 191 $ à 204 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 168 $ de 169 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 168 $ contre 169 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 90 $ contre 147 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 94 $ à 100 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à surpondéré

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Needham ramène l'objectif de cours de 250 $ à 190 $

* Cisco CSCO.O : Citigroup relève le cours cible de 80 à 85 dollars

* Cisco CSCO.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 74 $ à 80 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève le prix cible de 80 $ à 90 $

* Cisco CSCO.O : Melius Research relève le prix cible à 100 $, contre 84 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 82 $, contre 77 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève le cours cible de 70 à 86 dollars

* Cisco CSCO.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 100 $, contre 87 $ auparavant

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 21 $ à 50 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 37 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : RBC réduit l'objectif de prix à 23 $ contre 40 $

* Cormedix Inc CRMD.O : Needham réduit le prix cible de 20 à 16 dollars

* Cormedix, Inc. CRMD.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 17 $ à 18 $

* Deere & Co DE.N : Bernstein relève le prix cible de 487 $ à 521 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 42 $ contre 35 $ auparavant

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 17 $ contre 16 $

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève le cours cible de 3 à 5 dollars

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève le cours cible de sous-performance à performance sectorielle

* Doordash DASH.O : Wedbush relève le cours cible de neutre à surperformer

* Draftkings Inc DKNG.O : Mizuho réduit le prix cible de 54 $ à 46 $

* Eli Lilly LLY.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 1165

* Energy Transfer LP ET.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 23 $ à 21 $

* Fedex FDX.N : Citigroup augmente le prix cible de 279 $ à 310 $

* Firefly Aerospace FLY.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 30$ contre 40

* Firefly Aerospace FLY.O : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Flowers Foods Inc FLO.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 10$ contre 15

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 275$ contre 325

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Needham réduit le prix cible à 300 $ contre 325

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Stifel réduit le prix cible de 339 $ à 330 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 305 $ contre 335 $ auparavant

* Flywire Corp FLYW.O : Truist Securities augmente le prix cible de 15 $ à 16 $

* Ftc Solar Inc FTCI.O : TD Cowen augmente le prix cible de 8 $ à 12,5 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies relève le cours cible de 45 à 48 dollars

* Gilead GILD.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 140

* Global Payments Inc GPN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 90 $ à 84 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 35 $ de 40

* Harmony Biosciences Holdings, Inc. HRMY.O : Deutsche Bank augmente le PT à 47 $ de 36 $

* Healthequity Inc HQY.O : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché

* Healthequity Inc HQY.O : BMO initie la couverture avec un objectif de prix de 100

* Heartflow Inc HTFL.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 39 $ à 40 $

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 36 $ à 40 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Stifel relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Hecla Mining Co HL.N : La Banque Scotia reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 15 $

* Howard Hughes HHH.N : Jefferies augmente le prix cible de 96 $ à 106 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : BMO initie une couverture avec une note de surperformance; PT 260

* J&J JNJ.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une cote de surperformance sectorielle; PT $230

* Journey Medical Corp DERM.O : Alliance Global Partners relève le PT de 10 à 16 $

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : KBW réduit le prix cible de 16 $ à 16,5 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 23 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : RBC relève le cours cible à 30 $, contre 28 $ auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : BMO ramène le cours cible de 10 $ à 6 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 12 $ à 6 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan réduit l'objectif de 10 $ à 6 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 51 $ à 45 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible de 25 $ à 7 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible d'achat à neutre

* Korro Bio Inc KRRO.O : H.C. Wainwright réduit la note à neutre

* Korro Bio Inc KRRO.O : RBC réduit la note de surperformance à performance du secteur

* Korro Bio Inc KRRO.O : RBC réduit le prix cible de 85 $ à 8 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : RBC réduit le prix cible de 75 $ à 74 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : Truist Securities réduit le prix cible de 71 $ à 70 $

* Lifeway Foods Inc LWAY.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; PT 35

* Lindblad Expeditions Holdings Inc LIND.O : Deutsche Bank relève l'objectif de 12 $ à 13 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Benchmark ajuste l'objectif à 30 $ contre 70 $ pour tenir compte du regroupement d'actions

* Lyft Inc LYFT.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 24 à 27 dollars

* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 18 $ à 19 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 52 $ contre 76 $

* McGraw Hill MH.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 22 $ contre 18 $

* McGraw Hill Inc MH.N : BMO ramène le cours cible de 25 $ à 21 $

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur

* Merck & Co Inc MRK.N : Objectif de prix de la Banque Scotia: 105

* Natera Inc NTRA.O : Stephens relève le cours cible de 197 $ à 235 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Mizuho relève le cours cible de 23 à 26 dollars

* Nextracker Inc NXT.O : RBC relève l'objectif de cours à 96 $ contre 93 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna relève le cours cible de 210 à 230 dollars

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 42 $ à 45 $

* Open Lending Corp LPRO.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 7 $ à 2 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG augmente le prix cible de 56 $ à 63 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : TD Cowen relève le cours cible de 230 à 255 dollars

* Pfizer PFE.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 30 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : D.A.Davidson réduit l'objectif de prix de 54 $ à 40 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : D.A.Davidson réduit l'objectif de prix à neutre à partir d'achat

* Privia Health Group Inc PRVA.O : JP Morgan augmente le prix cible de 32 à 33 $

* Regency Centers Corp REG.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 76 $ à 78 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Objectif de prix de la Banque Scotia: 650

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 173 $ à 186 $

* Sotera Health Co SHC.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 19

* Teladoc Health Inc TDOC.N : BMO initie une couverture avec la cote " performance du marché "; PT 8 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève le prix cible de 200 $ à 230 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho relève le cours cible de 32 à 33 dollars

* Toast Inc TOST.N : Truist Securities réduit le prix cible à 43 $ contre 47 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : RBC augmente le prix cible de 1385 $ à 1400 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Stifel réduit le prix cible à 1650 $ de 1710 $

* Treehouse Foods Inc THS.N : Truist Securities augmente le prix cible de 20 $ à 22,5 $

* Trubridge Inc TBRG.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; objectif de prix de 21 $

* Tscan Therapeutics, Inc. TCRX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 10 $ à 7 $

* United States Antimony Corp. UAMY.A : H.C. Wainwright augmente l'objectif à 10,25 $ de 8,5 $

* Ventas Inc VTR.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 74 $ à 80 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Objectif de prix de la Banque Scotia: 495

* Vital Farms Inc VITL.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; PT 60

* Vornado Realty Trust VNO.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 40 $ à 38 $

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup augmente le prix cible de 225 $ à 245 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif 47

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 19 dollars, contre 25 dollars auparavant

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 13$ contre 22

* Welltower Inc WELL.N : La Banque Scotia relève le cours cible à 214 $, contre 182 $ auparavant

* Williams Companies Inc WMB.N : Citigroup relève le cours cible de 65 à 70 dollars

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 131 $ contre 126 $ auparavant

* Xeris Biopharma Holdings Inc XERS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9 $

* Xoma Royalty Corp (PreReincorporation) XOMA.O : Leerink Partners relève son objectif de vente à 58 $ contre 55

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2025 à 13:35:48.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

