information fournie par Reuters • 02/03/2026 à 14:49

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Aardvark Therapeutics, Chevron, Crowdstrike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Aardvark Therapeutics, Chevron et Crowdstrike.

FAITS MARQUANTS

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : RBC ramène le titre de "surperformance" à

"performance sectorielle"

* Chevron Corp CVX.N : Citigroup augmente le prix cible de 179 $ à 210 $

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies relève le titre à acheter de "hold" à

"buy

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève le prix cible de 267 $ à 346 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Stifel augmente le prix cible de 20$ à 25$

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Raymond James réduit le prix cible de 47 $ à 28 $

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 6 $

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : RBC réduit le prix cible de "surperformer" à "performer" à

"performer dans le secteur

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Stifel réduit le prix cible de 24 $ à 6 $

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Stifel réduit le prix cible à 6 $ contre 24 $ Aardvark

Therapeutics Inc

* Aardvark Therapeutics Inc. AARD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 29,00 $ à 7,00 $

* Aardvark Therapeutics Inc. AARD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à

égalité de pondération

* Aardvark Therapeutics, Inc. AARD.O : H.C. Wainwright passe de "acheter" à "neutre

* ACM Research Inc ACMR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 45 $ à 70 $

* Acv Auctions Inc. ACVA.N : Barclays ramène le cours cible de 8 $ à 7 $

* AEP AEP.O : Argus Research relève le cours cible à 140 $, contre 128 $ auparavant

* AES Corp AES.N : Seaport Research Partners augmente le prix cible de vente à neutre

* Americold Realty Trust, Inc. COLD.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 14$ de 11

* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Barclays réduit le prix cible à 131 $ contre 158 $

* Arcellx Inc ACLX.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Archrock Inc AROC.N : Citigroup augmente le prix cible de 31 $ à 40 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 138 $ contre 190 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 7,00 $ contre 9,00 $

* Ascendis pharma A/S ASND.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 287 $ contre 271

$

* Autodesk ADSK.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 330 $ contre 375 $

auparavant

* Autodesk Inc ADSK.O : BMO ramène le prix cible de 343 $ à 279 $

* Azz, Inc. AZZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Azz, Inc. AZZ.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 127 $ à 132 $

* Bath & Body Works Inc. BBWI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 20 à 21 dollars

* BlackRock TCP Capital Corp. TCPC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 3,5 $ contre 5,5

* Blackstone Inc. BX.N : Barclays réduit le prix cible à 126 $ contre 164 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Barclays réduit son objectif de cours à 11$ contre 15

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de

pondération

* Bob's Discount Furniture BOBS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Bob's Discount Furniture BOBS.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 29

* Bob's Discount Furniture Inc BOBS.N : Raymond James initie une couverture avec un

objectif de prix de 25

* Bob's Discount Furniture Inc BOBS.N : Raymond James initie une couverture avec une note

de surperformance

* Bob's Discount Furniture, Inc BOBS.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de

surpondération

* Bob's Discount Furniture, Inc BOBS.N : KeyBanc initie une couverture avec un prix cible de 28

* Brightspring Health Services BTSG.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 40 à 50 dollars

* Brightspring Health Services, Inc. BTSG.O : Wells Fargo relève le prix cible de 43 à 50 $

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC réduit le prix cible de 370 $ à 340 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Barclays augmente le prix cible à 335 $ de 331 $

* Cabot CBT.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 65 $ à 80 $

* Cactus, Inc. WHD.N : Barclays relève le cours cible de 56 à 62 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : Leerink Partners relève le cours cible de 268 $ à 275 $

* Carter'S Inc CRI.N : Monness Crespi Hardt augmente le prix cible de neutre à achat

* Casey's General Stores, Inc. CASY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 625 $ à 725 $

* Cencora COR.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 410 à 447 dollars

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Raymond James relève le cours cible de 278 $ à 300 $

* Chevron Corp CVX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 206 $ contre 188 $

* Chevron Corp CVX.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 210 $ contre 179 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 302 à 356 dollars

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 79 $ à 80 $

* Conocophillips COP.N : Citigroup relève le cours cible de 125 à 135 dollars

* Corteva CTVA.N : Jefferies relève le cours cible de 85 à 95 dollars

* Coupang Inc. CPNG.N : Barclays relève le cours cible de 23 à 24 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Wells Fargo relève le cours cible de 78 à 79 dollars

* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies réduit le prix cible de 159 $ à 140 $

* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : Wells Fargo relève le prix cible de 8 $ à 9 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Citigroup réduit le prix cible de 270 $ à 101 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Citigroup réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Duolingo Inc DUOL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 245,00 $ à 100 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Truist Securities réduit le prix cible à 100,00 $ à partir de 245,00

* Duolingo, Inc. DUOL.O : Barclays réduit le prix cible de 230 $ à 110 $

* Eikon Therapeutics Inc EIKN.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Eikon Therapeutics Inc EIKN.O : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de

prix de 34

* Eikon Therapeutics Inc EIKN.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance

* Eikon Therapeutics Inc EIKN.O : Mizuho initie une couverture avec un prix cible de 26

* Empire State Realty Trust, Inc. ESRT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 6,8 $ à 6,3 $

* Excelerate Energy Inc EE.N : Barclays augmente le prix cible de 33 $ à 41 $

* Excelerate Energy Inc EE.N : Raymond James relève le prix cible de 40 à 47 dollars

* Extra Space Storage Inc EXR.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 145 $ à 156 $

* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 151 $ contre 135 $

* Exxon Mobil XOM.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 150 $ contre 118 $

* Fastly Inc FSLY.O : RBC relève le cours cible de 12 $ à 20 $

* Figs, Inc. FIGS.N : Barclays relève le cours cible de 11 à 17 dollars

* Figs, Inc. FIGS.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* First American Financial Corp FAF.N : Stephens relève le cours cible de 70 $ à 81 $

* First American Financial Corp FAF.N : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* First Solar Inc FSLR.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 230,00 $ contre 275,00 $

* Flutter Entertainment FLUT.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 270 $ à 220 $

* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 15,00 $ à 17,00 $

* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 44

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 40

* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 44

* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : Barclays initie la couverture avec la note Overweight

* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération

* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : KeyBanc initie une couverture avec un prix cible de 41

* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de

45

* Frontier Group Holdings, Inc. ULCC.O : Barclays réduit le prix cible de 6 $ à 4 $

* Frontier Group Holdings, Inc. ULCC.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à

sous-pondération

* Ftai Aviation Ltd. FTAI.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Fulgent Genetics Inc FLGT.O : Raymond James réduit le prix cible de 36 $ à 21 $

* Genmab GMAB.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; prix cible de

40

* Gitlab Inc GTLB.O : TD Cowen passe d'une position d'achat à une position de maintien; le prix

cible passe de 56 $ à 29 $

* Goldman Sachs Bdc, Inc. GSBD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 9 $ à 8 $

* Gray Television, Inc. GTN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 5,5 $ à 6 $

* Hilton Grand Vacations Inc. HGV.N : Barclays réduit le prix cible à 48 $ contre 49 $

* Immunic, Inc. IMUX.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 5$ contre 8

* Ingevity Corp NGVT.N : BMO augmente le prix cible de 70 $ à 83 $

* Intuit Inc INTU.O : Mizuho réduit le prix cible de 675 $ à 600 $

* JetBlue Airways Corporation JBLU.O : Barclays relève son objectif de cours à 7$ contre 4

* JetBlue Airways Corporation JBLU.O : Barclays relève le prix cible de sous-pondéré à égal-pondéré

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Citigroup relève le prix cible de 46 $ à 51 $

* KKR & Co. Inc. KKR.N : Barclays réduit le prix cible à 127 $ contre 136 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Citigroup augmente le prix cible de 53 $ à 63 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève le prix cible de 82 $ à 89 $

* Lineage, Inc. LINE.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 32 $ à 39 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Stifel relève l'objectif de cours à 800 $ contre 480 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 105 $ contre

52 $ auparavant

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à

"buy"

* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 284 $ à 350 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan augmente le prix cible de 267 $ à 346 $

* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 320 $

* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 270 $ à 356 $

* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 1085 dollars contre

975 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Stifel relève le cours cible de 360 $ à 550 $

* Midcap Financial Investment Corporation MFIC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 9,5 $ contre

11 $ auparavant

* Moonlake Immunotherapeutics MLTX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 40 $ contre 32 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW ramène l'objectif de cours à 16,5 $ contre 18,5

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 14$ contre

16

* MP Materials MP.N : Deutsche Bank ramène le cours cible de 69 $ à 65 $

* National Vision Holdings, Inc. EYE.O : Barclays augmente le prix cible à 32 $ de 30

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; prix cible

120

* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW réduit le prix cible à 18 $, contre 22 $ auparavant

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible à 162 $ contre 158 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Citigroup relève le cours cible à 252 $ contre 204 $

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 18 $ contre 21 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 184 $ à 194 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 125 à 105 dollars

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays relève le prix cible de 108 à 123 dollars

* Papa John's International Inc PZZA.O : BMO réduit le prix cible de 54 $ à 42 $

* Pfizer PFE.N : Argus Research relève le cours à acheter

* Pinterest PINS.N : Argus Research réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays augmente le prix cible de 21 $ à 27 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities réduit le prix cible de 47 $ à 30 $

* Progyny Inc PGNY.O : Truist Securities réduit le prix cible de 34 $ à 28 $

* PSEG PEG.N : BMO augmente le prix cible de 82 $ à 90 $

* Public Storage PSA.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 300 $ à 319 $

* Quanta Services Inc PWR.N : TD Cowen relève le cours cible de 425 $ à 570 $

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Regency Centers REG.O : Barclays augmente le prix cible de 82 $ à 85 $

* Regency Centers Corp REG.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 77 à 84 dollars

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC augmente le prix cible de 745 $ à 765 $

* Reliance, Inc. RS.N : Wells Fargo relève le prix cible de 315 $ à 323 $

* Restaurant Brands International QSR.N : Piper Sandler relève le prix cible à 84 $ contre 71 $

* Restaurant Brands International QSR.N : Piper Sandler relève le prix de vente de neutre à

surpondéré

* Restaurant Brands International QSR.N : Stifel augmente le prix cible de 68 $ à 90 $

* Restaurant Brands International QSR.N : Stifel relève l'objectif de cours à 90 $ contre 68 $

auparavant

* Restaurant Brands International QSR.N : Truist Securities relève le prix cible de 83 $ à 87 $

* Ridgepost Capital Inc. RPC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 12 $

* Rocket Lab RKLB.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 55 $ à 73 $

* Ross Stores, Inc. ROST.O : Barclays relève le cours cible de 205 à 221 dollars

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies réduit le prix cible de 390 $ à 372 $

* Samsara Inc IOT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 57 $ à 45 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC augmente le cours cible de 215 $ à 220 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : La Banque Scotia ramène le cours cible de 233 $ à 223 $

* Septerna Inc SEPN.O : Raymond James augmente le prix cible de 38 $ à 47 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Truist Securities relève le prix cible de 144 à 148 dollars

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Benchmark réduit le prix cible de 100 $ à 67 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho réduit le prix cible de 90 $ à 70 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Truist Securities relève le PT à 196 $ contre 181 $

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 6,5 $ de 8

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* SL Green Realty Corp SLG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 61 $ à 51 $

* Soundhound Ai, Inc. SOUN.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 26 $ à 20 $

* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 45 $ à 48 $

* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Sprout Social, Inc. SPT.O : Barclays réduit le prix cible à 9$ de 13

* Steel Dynamics, Inc. STLD.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 190 $ à 210 $

* Stepstone Group, Inc STEP.O : Barclays réduit le prix cible de 67 $ à 55 $

* Stepstone Group, Inc STEP.O : Barclays augmente le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Strategic Education Inc STRA.O : Truist Securities abaisse le prix cible de 105 à 95 dollars

* Tanger Inc. SKT.N : Barclays augmente le prix cible de 36 $ à 38 $

* Target Corp TGT.N : Mizuho relève le prix cible à 100 $ contre 88 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 175 à 190 dollars

* The Carlyle Group Inc. CG.O : Barclays réduit le prix cible de 71 $ à 68 $

* the J.M. Smucker Company SJM.N : Barclays augmente le prix cible de 105 $ à 125 $

* TPG Inc. TPG.O : Barclays réduit le prix cible de 69 $ à 56 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 28 $ contre 50

* Twilio Inc TWLO.N : TD Cowen relève le cours d'achat de "hold" à "buy"; augmente le cours cible de

125 $ à 160 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève le prix cible de 700 à 720 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Leerink Partners relève le prix cible de 570 $ à 600 $

* Universal Health Services, Inc. UHS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 235 $ à 212 $

* Veradermics Inc MANE.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 85 $

* Veradermics Inc MANE.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 75

* Veradermics Inc MANE.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de

surperformance

* Veradermics Inc MANE.N : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de prix

de 75

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Raymond James relève le prix cible de 215 à 260 dollars

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Raymond James augmente le prix cible de "surperformance" à

"achat fort"

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 240 $ contre 223 $

auparavant

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : BMO relève le prix cible de 530 $ à 600 $

* Via Transportation VIA.N : Deutsche Bank ramène le cours cible de 40 $ à 30 $

* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James réduit le prix cible à 23$ de 53

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham augmente le prix cible à 36$ de 28

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible de 66 à 71 dollars

* Victoria's Secret & Co. VSCO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 80 $ contre 65 $ auparavant

* Vital Farms Inc VITL.O : Mizuho réduit le prix cible de 48 $ à 40 $

* VSE Corp VSEC.O : Stifel relève le cours cible de 250 à 260 dollars

* VSE Corp VSEC.O : Truist Securities augmente le prix cible à 270 $ contre 222 $

* Welltower Inc WELL.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 214 $ à 236 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 83,00 $ à 90,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 195 $ contre 305 $