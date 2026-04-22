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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-3M, Halliburton, Sherwin-Williams
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 10:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont 3M, Halliburton et Sherwin-Williams.

FAITS MARQUANTS

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 à 170 dollars

* Halliburton HAL.N : HSBC relève l'objectif de cours de 40 à 46 dollars

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève le cours cible de 376 $ à 391 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève le cours cible de 160 à 170 dollars

* 3M Co MMM.N : RBC réduit le prix cible de 134 $ à 133 $

* AEP AEP.O : Raymond James augmente le prix cible de 138 $ à 143 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 47,5 $ à 45 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 31 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Raymond James augmente le prix cible de 140 $ à 150 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : RBC augmente le prix cible de 136 $ à 145 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Stephens relève le cours cible de 132 à 144 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 140 $, contre 128 $ auparavant

* D.R. Horton Inc DHI.N : RBC augmente le prix cible de 117 $ à 123 $

* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 245 $ à 240 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies augmente le prix cible à 150$ de 135

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Jefferies ramène le cours cible à 37 $, contre 55 $

auparavant

* Halliburton HAL.N : HSBC relève le cours cible de 40 à 46 dollars

* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève le cours cible de 40 à 48 dollars

* Home Bancorp Inc HBCP.O : Raymond James relève le cours cible de 64 $ à 69 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James réduit le prix cible à 190 $ contre 230 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Leerink Partners abaisse le cours cible à 127 $, contre 129 $ auparavant

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Jefferies relève le cours cible de 103 à 113 dollars

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève le cours cible de 670 $ à 700 $

* MSCI Inc MSCI.N : Raymond James relève le cours cible de 700 $ à 730 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève le cours cible de 400 $ à 475 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $

* Nicolet Bankshares, Inc NIC.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 185 $ à 183 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Barclays augmente le prix cible à 176$ de 160

* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC augmente le prix cible de 159 $ à 178 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Truist Securities augmente le prix cible de 155 $ à 176 $

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 720 $ à 680 $

* OFG Bancorp OFG.N : Truist Securities augmente le prix cible de 44 $ à 50 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 240 $, contre 235 $

auparavant

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève le prix cible de 147 $ à 171 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève le prix cible à 391 $ contre 376 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : RBC réduit le prix cible de 99 $ à 89 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Keybanc augmente le prix cible de 190 $ à 241 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC réduit le prix cible de 195 $ à 175 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 51 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 63 $ à 52 $

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners relève le cours cible de 345 à 400 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer relève le cours cible de 385 à 405 dollars

* UnitedHealth UNH.N : RBC relève le cours cible de 361 $ à 400 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève le cours cible à 541 $ contre 497 $

* Vicor Corp VICR.O : Needham augmente le prix cible de 180 $ à 260 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : RBC augmente le prix cible de 175 $ à 185 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Stephens augmente le prix cible de 160 $ à 168 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Piper Sandler relève le cours cible de 62 à 67 dollars

Valeurs associées

3M
148,480 USD NYSE -1,99%
AM ELECTRIC
131,8900 USD NASDAQ -1,04%
ATLANTIC UNION
37,560 USD NYSE -3,10%
AXALTA COAT SYST
29,060 USD NYSE -2,09%
BOK FINL
134,1300 USD NASDAQ -2,16%
D R HORTON
162,190 USD NYSE +5,76%
DANAHER
194,420 USD NYSE -0,57%
EAST-WEST BANCOR
120,9000 USD NASDAQ +1,52%
FIGURE TECH RG-A
35,0000 USD NASDAQ -3,58%
Gaz naturel
2,70 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
38,130 USD NYSE +3,98%
HOME BANCORP
63,0100 USD NASDAQ -1,39%
MANHATTAN ASSOC
134,8900 USD NASDAQ +0,79%
MERCK
112,570 USD NYSE -3,87%
MONARCH CASINO&R
98,5800 USD NASDAQ -0,55%
MSCI RG-A
597,510 USD NYSE +5,37%
MURPHY USA
512,770 USD NYSE +3,20%
NEW JERSEY RES
55,125 USD NYSE -0,84%
NICOLET BANKSHAR
154,640 USD NYSE -0,73%
NORTHERN TRUST
171,7400 USD NASDAQ +8,02%
NORTHROP GRUMMAN
611,100 USD NYSE -7,03%
OFG BANCORP
44,680 USD NYSE +5,03%
Pétrole Brent
99,70 USD Ice Europ +0,65%
Pétrole WTI
90,82 USD Ice Europ +0,86%
QUEST DIAGNOSTIC
205,195 USD NYSE +4,53%
REVOLUTION MEDIC
148,9000 USD NASDAQ +1,83%
SHERWIN-WILLIAMS
334,585 USD NYSE -2,71%
SS&C TECH HLDGS
71,4600 USD NASDAQ +0,22%
STEEL DYNAMICS
220,2100 USD NASDAQ +5,19%
TEXAS ROADHOUSE
161,0500 USD NASDAQ -1,68%
TRACTOR SUPPLY
39,5700 USD NASDAQ -11,69%
UNITEDHEALTH GRO
346,160 USD NYSE +7,00%
VALMONT IND
458,500 USD NYSE +11,88%
VICOR
246,2400 USD NASDAQ +9,53%
WINTRUST FINANCI
150,2600 USD NASDAQ +0,99%
ZIONS BANCORP
62,0200 USD NASDAQ -1,63%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/04/2026 à 10:11:20.

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