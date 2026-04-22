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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 11:13

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,68% pour le Nasdaq .IXIC :

* ADOBE ADBE.O prend 2,7% en avant-Bourse après avoir annoncé mardi un programme de rachat d'actions d'un montant pouvant atteindre 25 milliards de dollars, l'éditeur de Photoshop cherchant à rassurer les investisseurs sur sa stratégie de croissance dans un contexte de montée en puissance des outils créatifs autonomes.

* UNITED AIRLINES UAL.O abandonne 1,8% en avant-Bourse. Le transporteur aérien a annoncé mardi anticiper un bénéfice inférieur aux attentes de Wall Street au titre du deuxième trimestre et de l'ensemble de l'année, la hausse des prix du carburant réduisant ses marges et assombrissant ses perspectives à court terme, même si la demande pour des voyages haut de gamme reste forte.

* BOEING BA.N doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street, tandis que ceux de Tesla

TSLA.O sont attendus après la clôture.

* GENERAL MOTORS GM.N a reporté sine die son programme de camions électriques de nouvelle génération, y compris le GMC Sierra et le Chevrolet Silverado, qui devait être mis en oeuvre en 2028, a rapporté mardi Crain's Detroit Business, citant des sources.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI, le créateur de ChatGPT, est prêt à investir jusqu'à 1,5 milliard de dollars dans une nouvelle coentreprise avec des sociétés de capital-investissement, rapporte mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* CAPITAL ONE FINANCIAL COF.N a publié mardi un bénéfice inférieur aux attentes de Wall Street au titre du premier trimestre en raison d'une hausse des provisions pour créances douteuses.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ADOBE
247,1800 USD NASDAQ -0,58%
BOEING CO
219,270 USD NYSE -2,60%
CAPITAL ONE FINL
202,610 USD NYSE -1,54%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 149,38 Pts Index Ex -0,59%
GENERAL MOTORS
79,040 USD NYSE -1,86%
NASDAQ Composite
24 259,96 Pts Index Ex -0,59%
S&P 500 INDEX
7 064,01 Pts CBOE -0,63%
TESLA
386,4200 USD NASDAQ -1,55%
UNITED AIRLINES
97,1300 USD NASDAQ -1,80%
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