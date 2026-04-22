Au Sri Lanka, des moines bouddhistes marchent pieds nus "pour la paix"

Le moine bouddhiste vietnamien Bhikkhu Pannakara (au centre), accompagné de commandos de l'armée sri-lankaise, marche avec Aloka, un chien errant secouru en Inde, au premier jour de la "marche pour la paix" à Dambulla, dans le centre-nord du Sri Lanka, le 22 avril 2026 ( AFP / - )

Un chien errant devenu célèbre a ouvert mercredi "la marche pour la paix" menée par des moines bouddhistes en robe safran et pieds nus à travers le Sri Lanka sous une chaleur tropicale accablante.

Le groupe de 13 moines basé au Texas s'est élancé mercredi à l'aube depuis un célèbre temple bouddhiste de Dambulla, à quelque 160 kilomètres au nord de Colombo, la capitale.

Escortés par des commandos d'élite de l'armée sri‑lankaise, leur mascotte Aloka, un chien errant secouru en Inde, marchait tenu en laisse, salué par des fidèles massés le long du parcours, les mains jointes en signe de respect.

Ces moines, avec à leur tête le moine vietnamien Bhikkhu Pannakara, ont accédé à une notoriété internationale au début de l'année après avoir traversé les Etats‑Unis à pied pendant 108 jours, par des températures glaciales, parcourant les 3.700 kilomètres séparant le Texas de la capitale Washington.

Au Sri Lanka, c'est au contraire sous une chaleur caniculaire qu'ils accomplissent leur périple.

Pour les aider à surmonter les températures pouvant atteindre 40°C, des fidèles ont arrosé la chaussée et disposé des feuilles de bananiers vertes ainsi que des fleurs sur l'asphalte brûlant, tout en les aspergeant d'eau à leur passage.

Le moine bouddhiste vietnamien Bhikkhu Pannakara (au centre), donne de l'eau à son chien Aloka, un chien errant seccouru en Inde, au premier jour de la "marche pour la paix" à Dambulla, dans le centre-nord du Sri Lanka, le 22 avril 2026. ( AFP / - )

Les marcheurs, qui entendent ainsi diffuser un message de " paix pour tous les êtres, y compris les animaux", sont attendus à Colombo le 28 avril, où le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake devrait les accueillir, selon les organisateurs.

Un important dispositif de sécurité a été déployé pour les accompagner, deux commandos de l'armée marchant de chaque côté d'Aloka, qui signifie "radiance".

Des maîtres-chiens de la police sont chargés d'empêcher les chiens errants d'attaquer le célèbre bâtard.

Aloka avait suivi les moines lors d'une précédente marche pour la paix en Inde et était resté avec eux même après avoir été percuté par une voiture.

Il a ensuite accompagné les moines lors de leur périple à travers les Etats‑Unis, devenant célèbre dans le monde entier via les réseaux sociaux et permettant un afflux de dons pour financer leurs voyages.

"Le vol d'Aloka entre le Texas et Colombo a été dix fois plus cher que celui d'un passager ordinaire effectuant le même trajet", a expliqué un moine sri-lankais chargé de l'organisation.

La page Facebook de cette "marche pour la paix" compte plus de trois millions d'abonnés.

Une retransmission en direct de la marche de mercredi a enregistré plus de 51.000 vues au cours de ses cinq premières heures.