18/08/2025

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Bird Construction, Suncor Energy, Wonderfi Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé lundi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Bird Construction, Suncor Energy et Wonderfi Technologies.

FAITS SAILLANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Bird Construction Inc BDT.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 35 $CAN à 33 $CAN

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : Jefferies augmente le prix cible de 24 $CAN à 25 $CAN

* NGEX Minerals Ltd NGEX.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 19 $CAN à 23 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : Jefferies augmente le prix cible de 53 $CAN à 57 $CAN

* Wonderfi Technologies Inc WNDR.TO : Haywood Securities réduit le prix cible d'achat à soumission