Les travailleurs étrangers ont stimulé l'économie de la zone euro, selon Christine Lagarde

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), s'adresse aux médias au siège de la BCE à Francfort

JACKSON HOLE, Wyoming (Reuters) -L'afflux de travailleurs étrangers a stimulé l'économie de la zone euro ces dernières années, contribuant à compenser la réduction du temps de travail et la baisse des salaires réels, a déclaré samedi la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.

En dépit d'une baisse des naissances, l'immigration a permis à l'Europe de voir sa population augmenter à un niveau record avec 450,4 millions d'habitants en 2024, mais les différents gouvernements ont mis en place des politiques pour limiter les arrivées.

"Même s'ils ne représentent qu'environ 9% de la force de travail totale en 2022, les travailleurs étrangers ont contribué à la moitié de la croissance ces trois dernières années", a déclaré Christine Lagarde, lors d'un discours prononcé au symposium annuel de la Réserve fédérale à Jackson Hole, dans le Wyoming.

"Sans cette contribution, les conditions du marché du travail seraient plus tendues et la production plus faible."

Selon la présidente de la BCE, le produit intérieur brut allemand serait inférieur d'environ 6 % à celui de 2019 et Christine Lagarde attribue également à l'afflux de main d'oeuvre étrangère la bonne santé de l'économie espagnole depuis la fin de la pandémie de Covid-19.

Face à des électorats qui se tournent de plus en plus vers des partis d'extrême droite, plusieurs capitales européennes ont pris des mesures pour combattre l'immigration.

Le nouveau gouvernement allemand du chancelier Friedrich Merz a suspendu le regroupement familial et les programmes de réinstallation afin d'attirer une partie de l'électorat du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD).

(Reportage de Francesco Canepa; version française Zhifan Liu)