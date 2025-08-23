Amélioration sur le front des incendies en Espagne, un pompier décède au Portugal

Un avion combat un incendie près du village de Vilaboa, dans le nord-ouest de l'Espagne le 22 août 2025. ( AFP / MIGUEL RIOPA )

La fin des incendies qui ravagent l'Espagne depuis deux semaines - faisant quatre morts et détruisant plus de 350.000 hectares - "se rapproche", a jugé samedi la directrice des secours espagnols, mais le Portugal voisin a aussi annoncé une quatrième victime, un pompier de 45 ans.

"Il ne reste plus grand-chose et la fin se rapproche", a estimé Virginia Barcones, la directrice générale de la Protection civile, s'exprimant samedi à la télévision publique TVE.

Il s'agit d'incendies très "traîtres" et "il faut faire un dernier effort pour mettre fin à cette terrible situation", a-t-elle toutefois ajouté.

"Le sentiment général est celui d'une amélioration, d'une évolution favorable, que le pire est passé", a-t-elle insisté.

Plus de 350.000 hectares ont brûlé en Espagne au cours des deux dernières semaines, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), soit la grande majorité des 406.000 hectares qui ont flambé depuis le début de l'année dans le pays, un record annuel depuis le début de telles statistiques en 2006.

Des centaines de personnes et de nombreux villages sont toujours évacués en raison de la menace des incendies, mais de nombreux habitants ont pu regagner leurs maisons au cours des dernières 24 heures.

Ces grands incendies ont particulièrement touché toute la moitié ouest du pays, les régions de Galice, Castille-et-León et Estrémadure.

Ils ont débuté au milieu d'une vague de chaleur qui a duré 16 jours, avec des températures de 40°C dans tout le pays, voire 45°C dans plusieurs régions du sud.

Avec la fin de cette vague, une humidité plus élevée et des vents moins forts, "les conditions sont plus favorables" pour éteindre les incendies, a observé Mme Barcones.

- Des avions italiens sont rentrés chez eux -

Signe des progrès accomplis, les autorités de Galice ont réussi à fixer le pire incendie enregistré dans la région, celui de la foret de Larouco-Seadur, qui a embrasé environ 30.000 hectares, a indiqué le gouvernement régional galicien dans un communiqué.

L'immense incendie de Jarilla, qui a ravagé une partie de la province de Cáceres, a également été circonscrit.

Certains renforts européens ont donc commencé à regagner leur pays. "Les Canadair sont partis ce matin pour l'Italie", a indiqué Virginia Barcones lors d'une conférence de presse, en remerciant ce partenaire européen qui a envoyé deux avions bombardiers d'eau en Espagne.

Des renforts aériens et terrestres de neuf pays - dont la France, l'Allemagne et la Finlande- sont toutefois toujours présents en Espagne.

- Un pompier décède au Portugal -

Une maison détruite dans le village portugais de Casal do Monte, le 20 août 2025. ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Au Portugal voisin, un pompier est mort des suites de ses blessures en combattant l'un des incendies forestiers qui sévissent à travers le pays. Il s'agit de la quatrième victime.

Dans un communiqué, la présidence portugaise a exprimé ses condoléances à la famille du pompier "qui a tragiquement perdu la vie après avoir combattu directement les incendies de forêt dans la commune de Sabugal", dans le nord du pays. Il s'agit de la quatrième victime des incendies cet été au Portugal.

Selon des médias portugais, le pompier âgé de 45 ans travaillait pour une entreprise privée de lutte anti-incendies.

Le Portugal fait face à des incendies ravageurs qui ont brûlé plus de 60.000 hectares malgré une baisse des températures qui a amélioré la situation, selon la Protection civile.

D'après des données de l'EFFIS, près de 278.000 hectares de terres ont brûlé depuis le début de l'année au Portugal.

En 2017, plus de 563.000 hectares avaient brûlé dans des incendies qui ont fait 119 morts, une année record depuis que l'EFFIS a commencé l'enregistrement de ces données en 2006.

La péninsule ibérique est fortement touchée par le changement climatique qui provoque des vagues de chaleur et des sécheresses plus longues, asséchant la végétation et favorisant ainsi les incendies de forêt, selon les experts.