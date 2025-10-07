TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Badger Infrastructure Solutions, Imperial Oil, Suncor Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes en valeurs mobilières ont révisé mardi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Badger Infrastructure Solutions, Imperial Oil et Suncor Energy .
FAITS SAILLANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 5N Plus Inc VNP.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 17 $CAN à 21 $CAN
* Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 60 $CAN à 71 $CAN
* Imperial Oil IMO.TO : RBC augmente le prix cible de 115 $ CA à 117 $ CA
* Parex Resources Inc PXT.TO : RBC relève le cours cible de 20 $ CA à 21 $ CA
* Suncor Énergie Inc SU.TO : RBC relève le cours cible de 65 $ CA à 67 $ CA
