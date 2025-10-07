Deux morts et deux disparus après l'effondrement d'un immeuble en travaux à Madrid

Des policiers et secouristes près du site d'un bâtiment effondré à Madrid, le 7 octobre 2025 en Espagne ( AFP / Thomas COEX )

Deux corps ont été retrouvés et deux personnes sont toujours portées disparues après l'effondrement d'un immeuble en travaux du centre de Madrid mardi en milieu de journée dans un quartier touristique de la capitale espagnole.

+ Combien y a -t-il de victimes ?

"Le corps de l'un des quatre disparus a été localisé et retiré du bâtiment, une autre personne disparue a également été localisée (sans vie) à l'intérieur du bâtiment et on travaille actuellement à parvenir jusqu'au corps (...) il y a encore deux personnes qui n'ont pas pu être localisées ", a expliqué à la presse le maire de Madrid José Luis Martínez-Almeida peu avant 22H30, soit près de dix heures après l'effondrement de l'immeuble.

Le maire a indiqué que le premier corps dégagé des ruines de l'immeuble était celui d'un homme, disant ne pas savoir "avec certitude" si le deuxième corps était celui d'un homme ou d'une femme.

Les quatre disparus sont trois hommes et une femme, avait indiqué un peu plus tôt sa première adjointe, Inmaculada Sanz. Selon les médias espagnols, la femme était l'architecte du projet de travaux, et les trois hommes des ouvriers du bâtiment.

Il y a en outre plusieurs blessés, dont un a été emmené à l'hôpital.

+ Que s'est-il passé ?

"La dalle d'un bâtiment s'est effondrée, ce qui a entraîné l'affaissement des différents étages jusqu'au sous-sol du bâtiment. Par conséquent, les dégâts y sont très sévères et on analyse également l'impact possible sur les bâtiments adjacents", a déclaré à la presse le préfet de la région de Madrid, Francisco Martín Aguirre.

"La police judiciaire en charge de l'enquête doit comprendre exactement quelles sont les causes de cet écroulement", a expliqué dans la soirée le maire, indiquant que l'écroulement de la dalle du sixième étage avait été jusqu'au rez-de-chaussée, "où se trouvait l'une des personnes disparues qui n'a pas encore été localisée".

"Il y a eu un énorme bruit, des vitres ont volé en éclats, il y avait beaucoup de poussière blanche, on ne voyait plus rien", a raconté à l'AFP Milagros Garcia Benito, une employée d'un salon de coiffure situé en face de l'immeuble affecté, dont la façade ne s'est pas effondrée.

L'accident a eu lieu dans une rue du centre de Madrid, près de la très touristique Plaza Mayor, peu avant 13H30.

"On ne savait absolument pas ce qu'il se passait, on a entendu beaucoup de sirènes arrivant de tous les côtés, on a d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'une attaque terroriste", a confié à l'AFP Adam Trott, 33 ans, un touriste originaire de Boston aux Etats-Unis.

Selon Inmaculada Sanz, il faudra "probablement plusieurs jours" pour déblayer "la quantité très importante de débris".

+ Comment les secours travaillent-ils ?

La zone a été bouclée très tôt, comme l'ont constaté les journalistes de l'AFP.

Les pompiers doivent dégager "à la main" les décombres, a détaille le maire, même s'ils ont pu compter aussi sur la grue qui était déjà utilisée sur place à l'origine pour les travaux effectués dans ce bâtiment destiné à devenir un hôtel.

Les secours ont également reçu le renfort de chiens "spécialisés" et de drones pour les aider à localiser les disparus.

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de l'accident.

Les bâtiments adjacents à l'immeuble touché ont été évacués, ont indiqué les secours

+ Quels travaux étaient menés dans l'édifice ?

Le bâtiment était en cours de réhabilitation pour devenir un hôtel 4 étoiles.

Selon des informations disponibles sur un site internet de la mairie de Madrid, une autorisation avait été accordée en février en vue de l'implantation d'une activité d'hébergement dans ce bâtiment, qui auparavant abritait des bureaux.

En juin, une déclaration avait aussi été déposée pour l'installation d'une grue destinée au chantier à l'intérieur du bâtiment.

Selon les informations disponibles au cadastre, l'immeuble compte six étages pour un total de 6.745 mètres carrés.