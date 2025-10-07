 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 950,88
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla lance des versions meilleur marché des Model 3 et Model Y, Wall Street déçue
information fournie par AFP 07/10/2025 à 23:09

Une Model Y, du spécialiste américain des véhicules électriques Tesla, à Bombay (Inde) le 15 juillet 2025 ( AFP / Punit PARANJPE )

Une Model Y, du spécialiste américain des véhicules électriques Tesla, à Bombay (Inde) le 15 juillet 2025 ( AFP / Punit PARANJPE )

Le constructeur automobile américain Tesla , spécialiste des véhicules électriques, a annoncé mardi la commercialisation de versions moins chères de ses voitures populaires Model 3 et Model Y dans un contexte de concurrence croissante et après la suppression aux Etats-Unis d'une subvention.

"La Model Y Standard et la Model 3 Standard sont là", a indiqué le groupe dans une salve de messages sur son compte X, postant deux liens renvoyant vers les pages internet respectives de ses "véhicules les plus abordables".

Ils coûtent moins de 40.000 dollars, mais un nouveau modèle au prix de 25.000 à 30.000 dollars était plutôt escompté par les experts. Le dernier véhicule grand public est sorti en 2020.

L'action Tesla, qui avait gagné jusqu'à plus de 5% lundi à la Bourse de New York après des messages mystérieux postés la veille sur X, a plongé lorsque le voile a finalement été levé.

Elle avait baissé autour de 2,50% mardi matin mais elle a clôturé la séance à -4,45%.

Selon le site internet du groupe, la Model 3 est désormais disponible à partir de 36.990 dollars, alors que la version la moins chère coûtait auparavant 42.490 dollars. Pour la Model Y, l'option la moins chère ressort à 39.990 dollars, contre 44.990 pour la suivante.

A cela, il faudra ajouter un forfait de 8.000 dollars pour bénéficier de l'option conduite autonome (FSD), dont la première mise à jour importante depuis de longs mois a été lancée mardi matin.

- Avec IA -

"Prix super bas pour être propriétaire, conçu pour la sécurité et qui est équipé des meilleurs équipements de Tesla que vous appréciez", a précisé le groupe d'Austin (Texas), listant certaines caractéristiques: 500 km d'autonomie, assistant d'intelligence artificielle Grok intégré, sièges avant chauffés, etc.

"Ce rafraichissement (de la gamme) est un pas dans la bonne direction pour Tesla, bien que ces catégories de prix soient supérieures à ce que certains espéraient", a réagi Dan Ives, analyste de Wedbush.

Selon lui, cela devrait néanmoins "servir de catalyseur pour une hausse de la demande en 2026".

Pour Garrett Nelson, analyste de CFRA Research, "une Model Y moins chère ne peut être néfaste du point de vue des volumes de vente, mais nous considérons que cette annonce constitue une déception pour les investisseurs qui espèrent désespérément de nouveaux modèles".

Après les messages dominicaux, certains avaient émis l'hypothèse que Tesla allait plutôt lancer la commercialisation de son roadster (modèle sportif), présenté en décembre 2017 et qui devait entrer en circulation à l'origine fin 2024.

Le groupe souffre de la concurrence accrue des constructeurs traditionnels et de nouveaux entrants, en particulier des groupes chinois comme BYD qui lui dispute la première place mondiale.

Le groupe chinois a vendu 1,76 million de véhicules tout électrique en 2024 (+12% sur un an), non loin du 1,79 million de Tesla (-1%).

Sur les neuf premiers mois de 2025, d'après leurs sites respectifs, BYD a vendu 1,58 million de véhicules tout électrique et Tesla 1,22 million, dont 1,18 million de Model 3/Y.

Par ailleurs, la suppression fin septembre d'une aide américaine de 7.500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique a stimulé les ventes de Tesla au troisième trimestre, mais devrait les freiner dans les prochains mois.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
433,0900 USD NASDAQ -4,45%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des policiers et secouristes près du site d'un bâtiment effondré à Madrid, le 7 octobre 2025 en Espagne ( AFP / Thomas COEX )
    Deux morts et deux disparus après l'effondrement d'un immeuble en travaux à Madrid
    information fournie par AFP 07.10.2025 23:18 

    Deux corps ont été retrouvés et deux personnes sont toujours portées disparues après l'effondrement d'un immeuble en travaux du centre de Madrid mardi en milieu de journée dans un quartier touristique de la capitale espagnole. + Combien y a -t-il de victimes ? ... Lire la suite

  • Des Israéliens brandissent des pancartes et des portraits d'otages retenus dans la bande de Gaza, lors d'un rassemblement à Tel-Aviv marquant le deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2025 ( AFP / Ahmad GHARABLI )
    Trump optimiste pour un accord sur Gaza, Israël commémore le 7-Octobre
    information fournie par AFP 07.10.2025 23:04 

    Le président américain Donald Trump a évoqué mardi une "réelle chance" pour parvenir à un accord destiné à mettre fin à la guerre à Gaza, le jour où Israël a marqué le deuxième anniversaire de l'attaque la plus meurtrière de son histoire menée par le Hamas. Dans ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street s'accorde une pause
    information fournie par AFP 07.10.2025 22:46 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, marquant le pas après ses records de la veille, les investisseurs recherchant un nouveau catalyseur en l'absence d'indicateurs économiques. Le Dow Jones a reculé de 0,20%, l'indice Nasdaq de 0,67% et l'indice élargi ... Lire la suite

  • Des partisans se rassemblent pour un rassemblement de campagne du président sortant du Cameroun, Paul Biya, à Maroua, le 7 octobre ( AFP / Robert Fimbaye )
    Cameroun: après des mois d’absence, Paul Biya tient son premier meeting de campagne
    information fournie par AFP 07.10.2025 22:22 

    Après des mois d'absence dans le paysage politique et à cinq jours du scrutin présidentiel du 12 octobre au Cameroun, le président sortant Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis 1982, a tenu mardi son premier grand meeting de campagne à Maroua, dans la région de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank