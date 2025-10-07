 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 964,50
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Badger Infrastructure Solutions, Imperial Oil, Suncor Energy
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 20:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé mardi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Badger Infrastructure Solutions, Imperial Oil et Suncor Energy .

FAITS SAILLANTS

* Algoma Steel Group Inc ASTL.TO : Stifel augmente le prix cible de 10,75 $CAN à 11,50 $CAN

* Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 60 $CAN à 71 $CAN

* Imperial Oil IMO.TO : RBC augmente le prix cible de 115 $ CA à 117 $ CA

* FPI résidentiel Northview NRR_u.TO : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien

* Suncor Énergie Inc SU.TO : RBC augmente le prix cible de 65 $ CA à 67 $ CA

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Algoma Steel Group Inc ASTL.TO : Stifel augmente le prix cible de 10,75 $CAN à 11,50 $CAN

* Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 60 $CAN à 71 $CAN

* Doman Building Materials Group Ltd DBM.TO : Stifel réduit le prix cible à 10,50 $CAN de 12 $CAN

* G Mining Ventures Corp GMIN.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de 32 $CAN à 40 $CAN

* Imperial Oil IMO.TO : RBC augmente le cours cible de 115 $ CA à 117 $ CA

* Interfor Corp IFP.TO : Raymond James réduit le cours cible à 15,00 $CAN de 19,00 $CAN

* Montage Gold Corp MAU.TO : Cormark Securities augmente le prix cible à 8,50 $CAN de 6,75 $CAN

* Neo Performance Materials Inc NEO.TO : Stifel augmente le prix cible à 25 $CAN de 22 $CAN

* Northview Residential REIT NRR_u.TO : TD Cowen initie la couverture avec un objectif de prix de 18 $CAN

* FPI résidentiel Northview NRR_u.TO : TD Cowen initie une couverture avec une cote de maintien

* Orla Mining Ltd OLA.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de 15 $CAN à 17,50 $CAN

* Parex Resources Inc PXT.TO : RBC augmente le prix cible de 20 $CAN à 21 $CAN

* Suncor Energy Inc SU.TO : RBC augmente le prix cible de 65 $CAN à 67 $CAN

* Tenaz Energy Corp TNZ.TO : Haywood Securities augmente le prix cible à 32,50 $CAN de 23,50 $CAN

* Torex Gold Resources Inc TXG.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de 60 $CAN à 75 $CAN

* Trilogy Metals Inc TMQ.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 2,25 $CAN à 5,50 $CAN

