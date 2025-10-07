information fournie par Reuters • 07/10/2025 à 14:59

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Badger Infrastructure Solutions, Imperial Oil, Suncor Energy

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé mardi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Badger Infrastructure Solutions, Imperial Oil et Suncor Energy .

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Algoma Steel Group Inc ASTL.TO : Stifel augmente le prix cible de 10,75 $CAN à 11,5 $CAN

* Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 60 $CAN à 71 $CAN

* Doman Building Materials Group Ltd DBM.TO : Stifel réduit le prix cible à 10,5 $CAN de 12 $CAN

* G Mining Ventures Corp GMIN.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de 32 $CAN à 40 $CAN

* Imperial Oil IMO.TO : RBC augmente le prix cible de 115 $CAN à 117 $CAN

* Interfor Corp IFP.TO : Raymond James réduit le prix cible à 15,00 $CAN de 19,00 $CAN

* Montage Gold Corp MAU.TO : Cormark Securities augmente le prix cible à 8,5 $CAN de 6,75 $CAN

* Neo Performance Materials Inc NEO.TO : Stifel augmente le prix cible à 25 $CAN de 22 $CAN

* Northview Residential REIT NRR_u.TO : TD Cowen initie la couverture avec un objectif de prix de 18

$CAN

* Northview Residential REIT NRR_u.TO : TD Cowen initie la couverture avec une cote de maintien

* Orla Mining Ltd OLA.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de 15 $CAN à 17,5 $CAN

* Parex Resources Inc PXT.TO : RBC augmente le prix cible de 20 $CAN à 21 $CAN

* Suncor Energy Inc SU.TO : RBC augmente le prix cible de 65 $CAN à 67 $CAN

* Torex Gold Resources Inc TXG.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de 60 $CAN à 75 $CAN