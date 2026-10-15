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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Aecon Group, Suncor Energy, Wellstar Technologies
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 09:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs entreprises canadiennes, notamment Aecon Group, Suncor Energy et Wellstar Technologies.

POINTS FORTS

* Aecon Group Inc. ARE.TO : RBC relève son objectif de cours de 50 à 53 dollars canadiens

* Suncor Energy Inc SU.TO : Jefferies relève son objectif de cours de 92 à 111 dollars canadiens

* Wellstar Technologies WSTR.V : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation «

achat spéculatif »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises canadiennes publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecon Group Inc. ARE.TO : RBC relève son objectif de cours de 50 à 53 dollars canadiens

* Alimentation Couche-Tard Inc ATD.TO : RBC abaisse son objectif de cours de 111 à 109 dollars canadiens

* Air Canada AC.TO : la Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 40 à 37 dollars canadiens

* Suncor Energy Inc SU.TO : Jefferies relève son objectif de cours de 92 à 111 dollars canadiens

* Wellstar Technologies WSTR.V : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 8,5 dollars canadiens

* Wellstar Technologies WSTR.V : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation « achat spéculatif »

* WSP Global Inc WSP.TO : RBC abaisse son objectif de cours de 303 à 290 dollars canadiens

Valeurs associées

AECON GROUP
52,110 CAD TSX -3,71%
AIR CANADA VTG
22,310 CAD TSX -2,41%
ALIM COUCHE-TARD
80,960 CAD TSX +2,95%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
103,95 USD Ice Europ -2,04%
Pétrole WTI
94,92 USD Ice Europ -0,27%
SUNCOR ENERGY
67,640 EUR Tradegate +0,40%
SUNCOR ENERGY
107,900 CAD TSX +1,01%
SUNCOR ENERGY
75,890 USD NYSE +0,92%
WSP GLOBAL
161,640 CAD TSX -1,10%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2026 à 09:51:28.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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