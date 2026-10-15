TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Aecon Group, Suncor Energy, Wellstar Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs entreprises canadiennes, notamment Aecon Group, Suncor Energy et Wellstar Technologies.
POINTS FORTS
* Aecon Group Inc. ARE.TO : RBC relève son objectif de cours de 50 à 53 dollars canadiens
* Suncor Energy Inc SU.TO : Jefferies relève son objectif de cours de 92 à 111 dollars canadiens
* Wellstar Technologies WSTR.V : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation «
achat spéculatif »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises canadiennes publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aecon Group Inc. ARE.TO : RBC relève son objectif de cours de 50 à 53 dollars canadiens
* Alimentation Couche-Tard Inc ATD.TO : RBC abaisse son objectif de cours de 111 à 109 dollars canadiens
* Air Canada AC.TO : la Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 40 à 37 dollars canadiens
* Suncor Energy Inc SU.TO : Jefferies relève son objectif de cours de 92 à 111 dollars canadiens
* Wellstar Technologies WSTR.V : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 8,5 dollars canadiens
* Wellstar Technologies WSTR.V : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation « achat spéculatif »
* WSP Global Inc WSP.TO : RBC abaisse son objectif de cours de 303 à 290 dollars canadiens
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