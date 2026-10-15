information fournie par Reuters • 15/10/2026 à 09:51

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Aecon Group, Suncor Energy, Wellstar Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs entreprises canadiennes, notamment Aecon Group, Suncor Energy et Wellstar Technologies.

POINTS FORTS

* Aecon Group Inc. ARE.TO : RBC relève son objectif de cours de 50 à 53 dollars canadiens

* Suncor Energy Inc SU.TO : Jefferies relève son objectif de cours de 92 à 111 dollars canadiens

* Wellstar Technologies WSTR.V : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation «

achat spéculatif »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises canadiennes publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecon Group Inc. ARE.TO : RBC relève son objectif de cours de 50 à 53 dollars canadiens

* Alimentation Couche-Tard Inc ATD.TO : RBC abaisse son objectif de cours de 111 à 109 dollars canadiens

* Air Canada AC.TO : la Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 40 à 37 dollars canadiens

* Suncor Energy Inc SU.TO : Jefferies relève son objectif de cours de 92 à 111 dollars canadiens

* Wellstar Technologies WSTR.V : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 8,5 dollars canadiens

* Wellstar Technologies WSTR.V : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation « achat spéculatif »

* WSP Global Inc WSP.TO : RBC abaisse son objectif de cours de 303 à 290 dollars canadiens