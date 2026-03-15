Municipales: Lecornu annonce la victoire de sa liste à Vernon dans l'Eure

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, vote au premier tour des élections municipales, le 15 mars 2026 à Vernon, dans l'Eure ( POOL / Martin LELIEVRE )

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé dimanche sur son compte X la victoire dès le premier tour de la liste divers droite sur laquelle il figure en troisième position à Vernon (Eure).

Le message a été publié vers 19h20, puis supprimé avant d'être republié à 20h00, horaire à partir duquel la publication des résultats était autorisée. M. Lecornu n'a pas donné d'explication pour cette annonce en deux temps.

"Merci aux électeurs de @VilledeVernon qui nous font confiance dès le premier tour des élections municipales pour la troisième fois", a-t-il écrit sur X. Sébastien Lecornu figure sur la liste du maire sortant François Ouzilleau, l'un de ses proches lieutenants.

Sébastien Lecornu avait été élu maire de Vernon en 2014 (sous l'étiquette UMP devenue LR), avant de céder la place à M. Ouzilleau en 2015, après avoir été élu président du département de l'Eure.

M. Lecornu avait ensuite été élu sénateur de l'Eure en 2020.