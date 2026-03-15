Municipales: Manuel Bompard se félicite de la "progression remarquable" de La France insoumise

Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard, le 7 mars 2026 à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )

Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard a salué dimanche soir la "progression remarquable" de sa formation aux municipales, après les bons scores de LFI au premier tour dans des villes comme Roubaix, Lille, Toulouse ou Limoges, et a de nouveau appelé à la formation d'un "front antifasciste" à gauche en cas de risque de victoire de la droite ou l'extrême droite.

"La victoire est à portée de main dans de nombreuses communes", a assuré devant la presse le coordinateur du mouvement de gauche radicale.

A Roubaix, le député David Guiraud est en très bonne position pour offrir à la formation de Jean-Luc Mélenchon sa première ville de près de 100.00 habitants après avoir fini largement en tête au premier tour.

A Lille, le maire sortant Arnaud Deslandes (PS) est donné dans un mouchoir de poche avec sa concurrente LFI Lahouaria Addouche tandis qu'à Limoges le député insoumis Damien Maudet est en tête à gauche. Tout comme le député François Piquemal à Toulouse.

De quoi faire dire à M. Bompard que sa formation a "doublé, triplé ou même parfois quadruplé son score par rapport à l'élection municipale de 2020", que La France insoumise avait enjambée en ne présentant que peu de listes.

Le coordinateur de LFI a par ailleurs de nouveau "tendu la main" aux autres listes de gauche pour constituer "un front antifasciste", "partout où la droite et l'extrême droite menacent", alors que le PS se montre peu enclin à l'idée d'alliances avec les Insoumis au second tour.

"Cela nécessite que chaque liste de premier tour soit représentée au second tour dans les listes de rassemblement", a-t-il encore insisté.

Le bras droit de Jean-Luc Mélenchon a encore mis en garde contre "les appels au désistement des listes de gauche", qui ont notamment été déjà formulés par le Parti socialiste, meilleur moyen selon lui "d'offrir le chemin de la victoire à la droite et l'extrême droite".

"L'heure est désormais à la responsabilité", a appuyé M. Bompard.

La France insoumise avait déjà appelé en début de semaine à "un front antifasciste" avec des fusions pour "appliquer un programme de rupture", plutôt avec des Ecologistes et des communistes, et des "fusions techniques", qui n'impliquent pas une gestion commune, plutôt avec les socialistes, à "chaque fois que le risque de la droite et de l'extrême droite existe".