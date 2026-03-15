Le maire sortant de Fréjus David Rachline (RN) réélu avec 51,33% des voix

Le maire sortant de Fréjus David Rachline (RN), le 28 avril 2022 à Fréjus, dans le Var ( AFP / Valery HACHE )

David Rachline, ancien poids lourd du Rassemblement national handicapé par une série d'affaires judiciaires, a été réélu dimanche pour un troisième mandat à Fréjus (Var), avec 51,33% des voix.

Selon les résultats provisoires validés par le ministère de l'Intérieur, M. Rachline devance l'avocat centriste Emmanuel Bonnemain, opposant le plus actif au conseil municipal (29,94%), l'entrepreneur Martial Cerrutti, soutenu par LR (11,61%) et Christine Romano, retraitée de la poste adoubée par toutes les forces de gauche (5,23%).

Elu en 2014 à la faveur d'une triangulaire, M. Rachline, 38 ans, avait déjà été réélu dès le premier tour en 2020 avec 50,6% des voix - à la tête d'une liste officiellement sans étiquette comme cette année - devant M. Bonnemain (18,5%) et la centriste Laurence Fradj (13%).

Sa ville balnéaire de 60.000 habitants a longtemps été une vitrine du parti à la flamme, qui y organisait ses rentrées politiques de fin d'été et misait beaucoup sur M. Rachline, conseiller municipal à 20 ans, maire et sénateur à 26.

Mais depuis les accusations de marchés truqués et d'arrangements avec un puissant entrepreneur local de BTP dans le livre "Les rapaces" de Camille Vigogne Le Coat en 2023, les cadres du RN boudent M. Rachline, qui a dû renoncer à sa vice-présidence du parti.

"Je ne connais pas la politique qui est menée à Fréjus. Je n'y suis pas passée depuis des années et donc j'aurais du mal à en parler à la place de David Rachline", avait taclé Marine Le Pen fin février, venue soutenir d'autres candidats varois.

M. Rachline poursuit Mme Vigogne Le Coat en diffamation mais il fait l'objet d'une enquête à Paris pour corruption. Il doit être jugé en septembre à Draguignan, au côté de plusieurs proches collaborateurs, dans un autre dossier pour favoritisme. Et le parquet a fait appel de sa relaxe en janvier dans une affaire relativement mineure de prise illégale d'intérêt.

A Fréjus, il a appliqué une gestion assez dépolitisée, sans trop insister sur les marqueurs traditionnels de sa formation politique.

Ses deux mandats ont surtout été marqués par une poussée des constructions: en moins de 10 ans, la population a bondi de 12%. L'opposition a aussi dénoncé un manque de vision d'ensemble et la persistance d'un haut niveau d'endettement de la ville.