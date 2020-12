Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toujours pas d'accord avec Londres, dit Barnier aux ambassadeurs européens - source Reuters • 07/12/2020 à 08:14









(Bien lire au 2e paragraphe "mécanisme de règlement des litiges)) BRUXELLES, 7 décembre (Reuters) - Michel Barnier, le négociateur en chef des Européens sur le Brexit, a informé lundi matin les Vingt-Sept qu'il n'y avait toujours pas d'accord avec le Royaume-Uni sur les relations commerciales post-Brexit, a déclaré à Reuters un diplomate de haut rang. Les trois sujets de divergence qui bloquent les négociations (la question de la pêche, les règles de concurrence et le mécanisme de règlement des litiges) sont toujours sur la table, a précisé Michel Barnier lors d'un briefing avec les ambassadeurs des Etats membres auprès de l'UE. Michel Barnier doit poursuivre ses discussions avec son homologue britannique, David Frost. Un entretien téléphonique est prévu ce lundi après-midi entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson. VOIR AUSSI EN DIRECT Les négociations post-Brexit dans la dernière ligne droite <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EN DIRECT Les négociations post-Brexit dans la dernière ligne droite ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Gabriela Baczynska version française Henri-Pierre André)

