Arrêts maladie: un allongement de la carence serait "profondément injuste", dénonce Marylise Léon

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon le 24 septembre 2024 à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

Un allongement à sept jours du délai de carence pour le versement des indemnités en cas d'arrêt maladie serait "profondément injuste", a dénoncé la numéro un de la CFDT Marylise Léon mardi sur RMC.

"Ce qui est aujourd'hui sur la table, c'est de transférer l'indemnisation entre le quatrième et le septième jour à la charge des entreprises" et de demander un "effort aux salariés", a déclaré Mme Léon, au lendemain d'une rencontre avec la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet.

Selon Les Echos, le gouvernement envisage de décaler la date à laquelle l'Assurance maladie intervient pour indemniser les personnes en arrêt, en demandant aux entreprises et à leurs assureurs de prendre le relais dans l'intervalle.

La responsable syndicale a également jugé "très probable" que le gouvernement envisage "un jour de carence d'ordre public", qui ne serait pris en charge ni par l'assurance-maladie, ni par les entreprises.

"Être malade, ce n'est pas un choix. On ne se met pas en arrêt maladie parce qu'on a envie de faire autre chose", a-t-elle réagi, s'insurgeant contre une mesure qui "ne fonctionne pas".

En 2018, l'instauration d'un jour de carence dans les fonctions publiques "avait eu pour effet de provoquer des arrêts plus longs", a-t-elle affirmé.

Dans leur ensemble, les pistes mises sur la table pour réformer l'assurance-chômage et le droit du travail sont "une punition générale" avec l'idée que "les chômeurs seraient des fainéants" et que les travailleurs français "ne travailleraient pas suffisamment et qu'il faut flexibiliser encore plus", a estimé Mme Léon.

Ce type de propositions "doivent être combattues", a-t-elle martelé, dénonçant "une nouvelle étape de dérégulation totale du code du travail".