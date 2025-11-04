TotalEnergies voit la demande pétrolière augmenter jusqu’en 2040

(Actualisé avec les prévisions de demande pétrolière, citation du PDG à partir du §6)

TotalEnergies TTEF.PA prévoit une hausse de la demande mondiale de pétrole jusqu’en 2040, avant une baisse progressive, la fracturation politique et des préoccupations liées à la sécurité énergétique freinant les efforts de réduction des émissions et de lutte contre le réchauffement climatique, selon son rapport annuel sur les scénarios d’évolution du système énergétique mondial publié mardi.

Cette analyse marque une hausse par rapport à l’année dernière, reflétant plusieurs évolutions, notamment le recul partiel des subventions vertes décidé par le président américain Donald Trump, la reprise des autorisations pour les usines de gaz naturel liquéfié (GNL), le ralentissement des ventes de véhicules électriques (VE) et la poursuite des installations de centrales à charbon en Asie.

Le géant pétrolier et gazier français a développé trois scénarios à l’horizon 2050, différenciés par leur niveau de décarbonation: "Trends", qui reflète la trajectoire actuelle des divers pays à horizon 2030; "Momentum", modérément ambitieux; et "Rupture" aligné sur les objectifs de l’Accord de Paris.

Le président-directeur général de TotalEnergies Patrick Pouyanne a commenté le scénario "Rupture" lors d’un point presse: "La probabilité du succès de ce scénario, sa réalisation, diminue en ce moment, parce que la coordination mondiale requise n’est pas vraiment celle de la planète sur laquelle nous vivons depuis quelques jours".

LA DEMANDE PÉTROLIÈRE EN HAUSSE JUSQU’EN 2040

Les trois scénarios de Total ont été révisés à la hausse par rapport à l’année dernière pour projeter une demande de pétrole plus élevée.

Patrick Pouyanné a ajouté que TotalEnergies n’avait pas souhaité indiquer une année précise pour le pic de la demande pétrolière, en raison de désaccords internes sur le moment exact dans les années 2030 où il pourrait survenir, ainsi que de la sensibilité politique entourant ce débat. Il a toutefois reconnu que le rapport montre une légère hausse de la demande jusqu’en 2040, selon les tendances actuelles.

Le monde est actuellement en voie de consommer 98 millions de barils de pétrole par jour (bpj) en 2050, contre une prévision de 90 millions bpj pour 2050 il y a un an, selon le rapport.

Selon le scénario "Momentum", la demande de pétrole atteindrait 79 millions bpj en 2050, contre une prévision de 70 millions bpj l’an dernier.

Le scénario aligné sur l’Accord de Paris verrait la consommation tomber à 55 millions bpj en 2050, soit une hausse considérable par rapport à l’estimation de 44 millions bpj l’an dernier.

