Les États-Unis imposeront des droits de douane sur les puces chinoises à partir de juin 2027
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 16:02

Illustration de puces semi-conductrices sur un circuit imprimé

L'administration américaine a annoncé mardi ‍qu'elle imposerait des droits de douane sur les importations ‌de semi-conducteurs chinois à partir de juin 2027, ​à un taux qui ⁠sera annoncé ultérieurement.

Cette annonce est le résultat d'une ⁠enquête ‍d'un an sur les ⁠importations de semi-conducteurs chinois aux États-Unis, lancée par ​l'administration de Joe Biden et menée par le représentant ⁠américain au Commerce (USTR).

"Le ​ciblage par la Chine de ​l'industrie ​des semi-conducteurs en vue d'une ​position ⁠dominante est déraisonnable et entrave ou restreint le commerce américain, ce qui justifie ‌une action", a déclaré l'USTR dans un communiqué.

(Rédigé par Akash Sriram à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par ‌Tangi Salaün)

