Wall Street termine en hausse, les valeurs de croissance progressent

par Chuck Mikolajczak

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, après la publication de données économiques meilleures que prévues qui ‍ont fait rebondir les rendements obligataires et ont porté les valeurs de croissance.

L'indice Dow Jones a gagné 0,16%, ou 79,73 points, à 48.442,41 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris ‌31,30 points, soit 0,46% à 6.909,79 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 133,02 points, soit 0,57% à 23.561,844 points.

Les données publiées par le département ​américain du Commerce ont montré que le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis avait progressé ⁠de 4,3% sur la période allant de juillet à fin septembre, contre une progression de 3,8% au deuxième trimestre.

Cette dynamique devrait toutefois être de ⁠courte durée en raison d'une ‍inflation toujours élevée et de l'impact du récent "shutdown" de l'administration fédérale.

Les ⁠rendements obligataires à court terme ont progressé après la publication de ces chiffres.

La confiance des consommateurs américains s'est par ailleurs détériorée en décembre dans un contexte d'inquiétude concernant le marché ​de l'emploi et les revenus des ménages, montre l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board publiée mardi.

La production industrielle a quant à elle progressé plus que prévu en novembre, montrent ⁠les statistiques officielles publiées par la Réserve fédérale.

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA), ​telles Nvidia, Amazon.com, Alphabet ou Broadcom, ont progressé.

ServiceNow a reculé après ​avoir annoncé le rachat ​d'Armis, une startup spécialisée dans la cybersécurité, pour un montant de 7,75 milliards de dollars.

Le ​constructeur naval militaire Huntington Ingalls a progressé ⁠après que le président américain Donald Trump a fait état de projets pour une nouvelle classe de navires portant son nom.

Les volumes d'échange devraient être faible dans les prochains jours, alors que les marchés se préparent à une séance écourtée mercredi et resteront fermés jeudi et vendredi ‌en raison des vacances de Noël.

(Avec Sruthi Shankar et Shashwat ‌Chauhan; version française Camille Raynaud)