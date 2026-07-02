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TotalEnergies vend ses parts minoritaires dans le champ gazier de Marjoram (Malaisie)
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 08:59

TotalEnergies annonce la cession à Inpex de sa participation de 85 % dans le bloc 2E au large de la Malaisie, représentant un intérêt net de 8,5% dans le champ gazier de Marjoram en cours de développement, pour un montant de 350 millions de dollars.

Avec cette transaction, le géant pétrolier français matérialise pleinement la valeur de cette participation minoritaire dans un projet non opéré, afin de se concentrer sur son portefeuille opéré et sur ses opportunités de croissance stratégiques en Malaisie.

"Cet accord s'inscrit pleinement dans notre stratégie de gestion active de notre portefeuille, qui consiste à privilégier les positions significatives afin de soutenir notre ambition de développer des projets à bas coût et à faibles émissions. Avec la mise en production du champ de Jerun et un vaste portefeuille d'opportunités, la Malaisie constitue une plateforme stratégique pour la croissance à bas coût et à faibles émissions de TotalEnergies, au service du pays ainsi que de l'ensemble de la région Asie du Sud-Est", a déclaré Nicolas Terraz, directeur général exploration-production de TotalEnergies.

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