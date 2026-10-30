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TotalEnergies vend 40% d'un bloc offshore au Nigéria à SAPETRO
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 09:16

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TotalEnergies TTEF.PA a annoncé vendredi avoir signé un accord de cession avec South Atlantic Petroleum Limited ("SAPETRO") pour la vente d'une participation de 40% dans le bloc offshore OPL257 au Nigéria.

"Cela s’inscrit dans notre stratégie visant à développer des ressources à bas coûts et à faibles émissions, tout en tirant parti d’installations existantes", a déclaré Mike Sangster, directeur Afrique de la branche Exploration-Production de TotalEnergies, cité dans un communiqué.

Le groupe détiendra une participation opérée de 50% dans le bloc OPL257, aux côtés de SAPETRO et de Conoil CONOIL.LG , selon le communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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