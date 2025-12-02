TotalEnergies va produire du "gaz naturel électrique" aux Etats-Unis pour le Japon

TotalEnergies et la société néerlandaise TES annoncent mardi un accord avec trois entreprises japonaises sur un projet de production de "gaz naturel électrique" - un gaz naturel de synthèse - aux Etats-Unis et à destination du Japon.

( AFP / LOU BENOIST )

Le géant pétro-gazier français et TES, spécialisée dans l'hydrogène bas carbone, associés depuis 2023 sur ce projet prénommé "Live Oak", conserveront respectivement une participation de 33,35% alors que Osaka Gas, Toho Gas et Itochu détiendront ensemble les 33,3% restants.

"La production devrait démarrer d'ici 2030 sous réserve de la décision finale d'investissement en 2027", écrivent les entreprises dans le communiqué de presse.

Le gaz naturel électrique, également appelé "e-gaz", "est un gaz naturel de synthèse, obtenu à partir d'hydrogène renouvelable et de CO2" recyclé et "s'intègre facilement à toutes les infrastructures existantes du GNL (liquéfaction, transport, regazéification et distribution), sans aucune modification à apporter aux équipements du consommateur", assurent les sociétés.

Avec cette unité de production "à échelle industrielle au Nebraska" (centre des Etats-Unis, ndlr), elles visent des capacités d'environ 250 MW pour l'électrolyse et 75.000 tonnes par an pour la méthanation.

Le gaz ainsi produit, une alternative au gaz d'origine fossile, "sera principalement enlevé par Osaka Gas et Toho Gas afin d'être exporté vers le Japon", explique le communiqué.

"Le projet Live Oak exploitera l'abondance de CO2 biogénique issu des usines de bioéthanol du Nebraska, et la capacité croissante de production d'électricité verte aux États-Unis", est-il également précisé.