Auchan améliore ses ventes, sauf en France, et continue à perdre de l'argent

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le groupe Auchan a dévoilé jeudi une hausse de 1,5% de ses ventes en 2025, malgré des difficultés en France, et a concédé être encore en pertes sans les chiffrer.

Jusqu'à présent, Auchan Retail faisait partie du groupe Elo, qui regroupait également des activités immobilières.

Mais désormais, Auchan Retail est en "autonomie financière vis-à-vis d'Elo", a souligné Patrice Moulin, directeur général délégué d'Auchan Retail lors d'une conférence de presse de présentation des résultats.

Du fait de cette scission, le groupe Auchan Retail n'est plus soumis à une publication de certains indicateurs, dont le résultat net.

"Ce qu'on a voulu faire c'est communiquer ce qui traduit le plus la performance opérationnelle pour que la vision ne puisse pas être perturbée par d'autres types d'éléments", a justifié Guillaume Darrasse, directeur général d'Auchan Retail.

"Bien évidemment, on n'est pas en résultat net positif", a-t-il ajouté, évoquant le coût de différents leviers de développement comme la modernisation du parc de magasins.

En 2024, le groupe Elo avait annoncé une perte nette de 1,2 milliard d'euros. Pour le seul premier semestre 2025, la perte était de 602 millions d'euros.

Pour 2025, Auchan Retail fait état d'un chiffre d'affaires de 32,1 milliards d'euros, en hausse de 1,5% par rapport à 2024, porté par les performances dans certains pays européens comme le Portugal (+7,5% du chiffre d'affaires, à 2,3 milliards d'euros) ou la Roumanie (+4,3%, à 1,6 milliard).

En revanche, Auchan France a engrangé des ventes de 16,4 milliards d'euros, en baisse de 0,5%.

Le bénéfice brut d'exploitation (Ebidta), qui mesure la rentabilité opérationnelle, atteint 1,025 milliard d'euros, en hausse de 16,1%.

"Auchan n'est pas en faillite, on a une situation financière qui est solide et sécurisée et on tient nos engagements. On n'est pas en repli: en Espagne, au Portugal et en Roumanie, on consolide et on renforce nos positions. En France, oui, on n'est pas bon en chiffres mais on a travaillé la rentabilité (...) et il faut passer par cette phase-là pour pouvoir revenir en conquête de chiffres", a assuré Guillaume Darrasse.