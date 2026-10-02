Volvo Cars avertit sur ses prévisions de ventes et de trésorerie

Le logo de Volvo exposé au salon « Everything Electric »

Volvo Cars a annoncé ‌vendredi qu'il ne serait pas en mesure d'atteindre ses prévisions de volumes et ​de flux de trésorerie pour 2026, invoquant une situation de marché difficile et une détérioration des perspectives à court terme.

Volvo Cars, détenu majoritairement par le ​groupe chinois Geely Holding, avait eu du mal à atteindre ses précédents objectifs de rentabilité en ​raison des droits de douane, d’une demande ⁠en véhicules électriques en baisse et de coûts élevés.

Dans un communiqué, ‌le groupe suédois indique que la conjoncture du marché s'est traduite par des ventes inférieures à ses prévisions et assombrit ses ​perspectives pour l'ensemble de ‌l'année.

"C'était en partie prévisible, car nous avons constaté que ⁠le marché était très difficile", a observé Hampus Engellau, analyste chez Handelsbanken, à propos du retrait des prévisions de Volvo Cars.

Volvo Cars avait annoncé en juillet ⁠anticiper des ventes ‌nettement plus soutenues au second semestre et un flux de ⁠trésorerie disponible fortement positif vers la fin de l'année.

À 08h00 GMT, l'action ‌Volvo Cars reculait de 3%, après avoir perdu jusqu'à 4% ⁠en début de séance. Le titre a perdu environ 50% ⁠de sa valeur ‌cette année.

"Ce recul s'explique principalement par la poursuite de la détérioration des conditions ​de marché en Chine et par ‌une reprise plus lente que prévu aux États-Unis, tandis que l'Europe reste résiliente", précise Volvo.

Dans un ​communiqué distinct, le groupe a indiqué avoir vendu 141.609 voitures au troisième trimestre, un chiffre en baisse de 11% sur un an.

Les volumes ⁠du secteur sont restés soumis à une forte pression en Chine, le ralentissement du marché ne montrant aucun signe d'apaisement, a précisé Volvo Cars.

L'entreprise a également fait savoir que la reprise sur le segment haut de gamme du marché américain s'était avérée plus lente que prévu.

(Anna Ringstrom; version française Etienne Breban, ​édité par Benjamin Mallet)