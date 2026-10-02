Les Bourses européennes ouvrent prudemment

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
Les marchés boursiers européens ont ouvert sans élan vendredi, avant la publication d'indicateurs économiques importants pour anticiper la future politique monétaire en Europe et aux Etats-Unis, quand, sur le marché obligataire, la dette française reste sous pression.
A 7H05 GMT, peu après l'ouverture, Paris grappillait 0,26%, Londres 0,12%, Francfort 0,27% et Milan 0,17%.
Euronext CAC40
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer