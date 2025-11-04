TotalEnergies va fournir les datacenters espagnols de Data4 en électricité renouvelable

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi la signature d'un contrat de fourniture d’électricité renouvelable avec Data4 pour les sites espagnols du groupe français spécialisé dans les centres de données.

Le contrat, portant sur 10 ans à compter de janvier 2026, représentera un volume total de 610 GWh, selon un communiqué du groupe pétrolier et gazier français.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)