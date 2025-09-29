TotalEnergies va déployer un plan d’économies de 7,5 milliards de dollars sur la période 2026-2030

(AOF) - TotalEnergies confirme son objectif d’augmenter sa production d’énergies de près de 4% par an jusqu’en 2030, tout en déployant un plan d’économies de 7,5 milliards de dollars sur la période 2026-2030, avec un retour à l’actionnaire attractif de plus de 40% du cash-flow. Sur ce plan, la compagnie prévoit notamment des investissements nets autour d'environ 16 milliards de dollars en 2026 et 15-17 milliards de dollars par an sur 2027-2030, en baisse de 1 milliard de dollars par an par rapport à la précédente guidance.

La compagnie entend concentrer ses investissements sur les projets de croissance Amont à forte marge et rester sélectif sur les investissements bas-carbone, qui représenteront près de 4 milliards de dollars par an dont 3 à 4 milliards de dollars par an pour le business Integrated Power.

En outre, TotalEnergies prévoit une croissance moyenne de l'ordre de 3% par an de sa production Oil & Gas entre 2024 et 2030 grâce à la mise en production de son riche portefeuille de projets accrétifs avec 95% de la production attendue en 2030 déjà en opération ou en cours de développement. En 2025 et 2026, cette croissance sera supérieure à 3% grâce au démarrage de plusieurs projets pétroliers à forte marge (Offshore US, Brésil, Irak, Ouganda) et de projets GNL et gaziers majeurs (NFE au Qatar, Jerun en Malaisie).

Le secteur Integrated LNG devrait voir son cash-flow croître de plus de 70% à l'horizon 2030 par rapport à 2024 porté par une croissance des ventes de 50% issues notamment de projets GNL aux États-Unis et au Qatar, parmi les plus compétitifs au monde (Rio Grande LNG Train 1-4 aux Etats-Unis, NFE et NFS au Qatar).

Par ailleurs, la compagnie continuera le développement de l'intégration gaz-électricité, notamment aux États-Unis et en Europe, afin de compléter le modèle intégré du business Integrated Power.

TotalEnergies prévoit d'augmenter sa production d'électricité d'environ 20% par an d'ici 2030, pour générer entre 100 et 120 TWh/an, dont 70% sur base renouvelable et 30% sur base flexible gaz. TotalEnergies entend concentrer ses investissements sur les principaux marchés dérégulés (États-Unis, Europe, Brésil) dans lesquels la compagnie déploie son modèle intégré. La société prévoit que Integrated Power sera net cash positif dès 2028 et atteindra une rentabilité (ROACE) de 12% d'ici 2030.

Grâce à cette politique d'investissement discipliné ainsi qu'à une croissance anticipée du free cash-flow d'environ 10 milliards de dollars à l'horizon 2030 (par rapport à 2024 à même environnement de prix), le conseil d'administration a réaffirmé la priorité donnée à la garantie et à la croissance du dividende au travers des cycles et a confirmé un retour à l'actionnaire de plus de 40% du cash-flow quel que soit le prix de l'énergie.

Le conseil d'administration du 24 septembre a aussi décidé que le niveau des rachats d'actions au cours du quatrième trimestre sera de 1,5 milliard de dollars pour un montant de 7,5 milliard de dollars sur l'année 2025 et que la guidance des rachats d'actions pour 2026 se situerait entre 0,75 milliard de dollars et 1,5 milliard de dollars par trimestre pour un prix du brut entre 60 et 70 dollars/baril et un taux de change autour de 1,20 dollar/euro. Ainsi, le retour à l'actionnaire devrait être de l'ordre de 50% à 70 dollars/baril en 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur TotalEnergies

=/ Points clés /=

- Groupe intégré de l’énergie, 3ème compagnie pétrolière mondiale, 2ème gazière et numéro mondial du solaire avec Sun Power ;

- Activité de 215 Mds$ organisée en 4 branches : 43% dans le raffinage & chimie, 39% dans le marketing & services (réseaux de distribution…), 10% dans la production d’électricité, 4,6% dans le gaz liquéfié et le reste dans l’exploration-production ;

- Ambition : transformation en moins de dix ans en un groupe multi-énergies, ancrée sur le métier historique de production de pétrole & GNL (gaz naturel liquéfié), et sur l’électricité, notamment à partir d’énergies renouvelables & électricité et hydrogène & biomasse ;

- Capital ouvert (8,13% détenus par les salariés), le conseil de 10 administrateurs étant présidé par Patrick Pouyanné, également directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires «2020-2030 « + d’énergie, - d’émissions » :

- croissance de 30 % de production d’énergies, alimentée à 50% par l’électricité renouvelable, à 50% par le GNL, la part du pétrole revenant de 55 à 30%,

- évolution de la répartition des ventes -30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène,

- discipline dans les investissements -17 à 18 Mds$ en 2022-2025 -50% alloués aux renouvelables et à l’électricité et 50% au gaz naturel- et dans les allocations de capital (rotation programmée des actifs renouvelables…),

- innovation menée par One Tech, dotée de 850 M$ pour 18 centres de R&D :

- 3 hubs : industriel, de développement et de support,

- 5 programmes : production, CO2 et durabilité, efficacité opérationnelle de l’upstream, aval & polymères, fuel et lubrifiants,

- usine digitale pour dégager 1,5 Md$ d’économies d’ici 2025

- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone pour les opérations du groupe et les produits vendus en Europe et de baisse de 60% de l’intensité carbone des produits utilisés hors Europe :

- 4 axes : croissance dans les chaînes de valeur du gaz (naturel, biogaz et hydrogène), dans l'électricité bas carbone (enveloppe annuelle de 1,5 à 2 Md$,) dans le pétrole à point mort bas et dans les biocarburants,

- accords d’approvisionnement en hydrogène vert pour les raffineries européennes avec RWE et Air Liquide,

- hausse des activités contribuant à la neutralité carbone (puits naturels, forêts, éoliennes en mer…) ;

- Excellence industrielle de la production de pétrole avec un point mort à - 20 $/b ;

- Bilan solide : ratio d’endettement de 8,3 % sur 120 Mds$ de capitaux propres, rentabilité des capitaux employés de 15,8 %, autofinancement libre de 12,1 Mds$ et trésorerie de 25,8 Mds$.

=/ Défis /=

- Sensibilité aux cours du baril de pétrole : impact de 100 M$ sur le bénéfice opérationnel avec une variation de 0,1 $ le baril et de 2,7 Mds$ ave cune variation de 10$ ;

- Evolution des marges de raffinage européennes, en fort repli en 2024, notamment en Europe ;

- Montée en puissance des activités renouvelables & électricité, renforcées par les acquisitions en Allemagne, avec un portefeuille de capacités de 35 GW en 2025 et de 100 GW pour 2030, sécurisés par des contrats d'achat à long terme ;

- Objectifs 2025 :

- croissance à 2,5 à 2,55 Mbep/j de la production d’hydrocarbures et à 50 TWh de la production nette d’électricité,

- 17 à 17,5 Mds$ d’investissements dont 4,5 5 Mds$ dans les énergies bas carbone ;

- Dividende de 3,22 € versé en 4 acomptes dont le dernier sera rehaussé à 0,85 € et programme de rachats d’actions de 2 Mds$ déclenchés par trimestre selon la formule de 40 % du cash-flow généré par des prix d’hydrocarbures supérieurs à 60 $ le baril.