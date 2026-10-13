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TotalEnergies va abaisser le prix du diesel grâce aux réserves stratégiques
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 08:34

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Le groupe pétrolier a prévu de répercuter, dans ses 3 300 stations-service, la libération de 10 millions de barils de gazole décidée par le gouvernement, entre le 1er novembre 2026 et le 31 janvier 2027. Il annonce par ailleurs des remises sur le gazole non routier et le fioul domestique.

TotalEnergies a annoncé que la libération des stocks stratégiques de diesel, décidée par le gouvernement mercredi dernier, ferait baisser ses prix à la pompe d'environ 10 centimes d'euro par litre de diesel routier, du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2027.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait annoncé la semaine dernière la libération de 10 millions de barils de gazole des réserves stratégiques françaises, pour faire baisser les prix à la pompe "mécaniquement" de 12 à 18 centimes d'euro par litre.

Plutôt 10 centimes que 12 à 18

"TotalEnergies répercutera l'avantage lié à la libération des stocks stratégiques sur les prix du diesel dans les 3 300 stations de son réseau, en fonction de l'évolution des marchés internationaux du diesel", indique la société, qui précise que sur la base des cotations actuelles, les prix se situeraient entre 2,15 EUR/L et 2,20 EUR/L, alors que la plupart des stations-service de TotalEnergies sont aujourd'hui au plafond mis en place en mars dernier (soit 2,25 EUR/L).

Des remises accrues pour les agriculteurs, les pêcheurs, les TP et le fioul domestique

TotalEnergies va en parallèle appliquer des réductions de prix pour les agriculteurs, les pêcheurs et les entreprises de travaux publics en faisant une remise de 0,20 EUR/L sur le Gazole Non Routier (GNR) par rapport au prix du marché international du diesel.

Enfin, la major pétrolière va appliquer une remise de 200 EUR/m3 sur le fioul domestique, pour faire face à la forte augmentation de son prix, à compter du 1er novembre 2026.

Les mesures seront mises en oeuvre à compter du 1er novembre 2026 et dureront jusqu'au 31 janvier 2027, durant les 3 mois de libération des stocks stratégiques. Le plafond de 2,25 EUR/L de diesel routier sera maintenu au-delà de cette date.

Pétrole et parapétrolier

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