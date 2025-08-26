 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TotalEnergies: test d'une résistance clé
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 11:47

(Zonebourse.com) - Le titre TotalEnergies maintient un biais technique positif, soutenu par une dynamique acheteuse visible, mais fait face à une zone de résistance majeure qui conditionne la suite de son mouvement.

Sur un mois, le titre du groupe énergétique progresse, ce qui contraste avec des phases plus hésitantes observées depuis le début de l'année. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, confirmant un appui technique solide, tandis que la dynamique interne traduit une pression acheteuse persistante.

Graphiquement, la valeur se situe entre un support important à 52,51 EUR et une résistance clé à 54,63 EUR. Cette zone délimite un véritable point de tension où la psychologie du marché oscille entre consolidation et tentative de franchissement. Au-delà, un niveau de blocage plus lointain se trouve vers 60,51 EUR, alors que des soutiens additionnels apparaissent à 48,66 EUR et 48,26 EUR. Cette alternance de seuils illustre un marché encore canalisé, où chaque test constitue une étape décisive dans la construction de tendance.

Le scénario privilégié reste celui d'une poursuite haussière tant que les cours se maintiennent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, renforcés par une dynamique acheteuse cohérente. L'invalidation interviendrait en cas de rupture nette du support à 52,51 EUR, ce qui signalerait un retour en phase corrective.

Valeurs associées

TOTALENERGIES
TOTALENERGIES
52,9900 EUR Euronext Paris -2,05%
