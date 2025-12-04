(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Kroger, Hormel Foods)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI et de 0,03% pour le Standard & Poor's 500 .SPX mais une baisse de 0,03% pour le Nasdaq .IXIC :

* SALESFORCE CRM.N s'adjuge 2% en avant-Bourse après avoir relevé mercredi soir ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'exercice 2026. Le spécialiste des logiciels de la relation client indique que la monétisation de sa plate-forme Agentforce s'accélère à mesure que les entreprises adoptent l'IA pour rationaliser et automatiser les tâches répétitives et administratives.

* SNOWFLAKE SNOW.N chute de 9,2% en avant-Bourse malgré l'annonce par le groupe d'une prévision de chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre supérieure au consensus des analystes. Le titre du spécialiste de l'analyse des données dans le "cloud" a bondi de plus de 70% depuis le début de l'année, ce qui génère des attentes élevées de la part des investisseurs.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Le fabricant chinois de puces Cambricon 688256.SS prévoit de tripler en 2026 sa capacité de production de semi-conducteurs pour remplacer NVIDIA

NVDA.O sur le marché chinois de l'IA, rapporte jeudi l'agence Bloomberg.

* SECTEUR DES TERRES RARES - La Chine a annoncé jeudi travailler à une "simplification" des licences d'exportation de terres rares, concrétisation d'un engagement pris après une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue Xi Jinping visant à apaiser les tensions commerciales entre les deux superpuissances.

* META PLATFORMS META.O - La Commission européenne a annoncé jeudi avoir ouvert une nouvelle enquête anticoncurrentielle à l'encontre de Meta concernant le déploiement de fonctions d'intelligence artificielle dans la messagerie WhatsApp du groupe.

* AMAZON AMZN.O se prépare à étendre son réseau de livraison à travers les Etats-Unis et à mettre fin à son partenariat de longue date avec U.S. Postal Service, la Poste américaine, rapporte jeudi le Washington Post, citant trois sources informées du dossier.

* APPLE AAPL.O - La Russie a bloqué FaceTime, l'application de visiophonie d'Apple, a déclaré jeudi l'organisme de surveillance des communications de l'État, dans le cadre d'un durcissement des règles à l'encontre des plates-formes technologiques étrangères qui, selon les autorités, sont utilisées pour des activités criminelles.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O a relevé le montant des indemnités à verser, de 2,1 milliards de dollars à 5 milliards de dollars, si son projet de fusion avec WARNER BROS DISCOVERY

WBD.O n'était pas accepté par les autorités de régulation, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations en Grande-Bretagne des véhicules du constructeur américain ont chuté de 19% en novembre, selon les données préliminaires publiées jeudi par New AutoMotive, qui reflètent les fortes baisses signalées dans d'autres marchés européens durant cette période.

* DOLLAR GENERAL DG.N prend 1% en avant-Bourse en amont de la publication de ses résultats trimestriels prévue avant l'ouverture de Wall Street.

* KROGER KR.N doit publier ses résultats avant l'ouverture de la Bourse.

* HORMEL FOODS HRL.N grimpe de 5% en avant-Bourse, le fabricant du beurre de cacahuète Skippy ayant annoncé des perspectives de bénéfice par action annuel supérieures aux attentes.

* PAYPAL PYPL.O - JP Morgan a abaissé sa recommandation sur le groupe de "surpondérer" à "neutre". L'action recule de 1% en avant-Bourse.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)