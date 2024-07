TotalEnergies : solide performance en ligne avec ses objectifs 2024

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le secteur Integrated Power affiche un résultat opérationnel net ajusté de 0,5 milliard de dollars et un cash-flow de 0,6 milliard de dollars. Il présente une rentabilité sur capitaux employés au-delà de 10%. Sur le semestre, le cash-flow s'établit à 1,3 milliard de dollars, en ligne avec la guidance annuelle de plus de 2,5 milliards de dollars.

Le secteur Integrated LNG réalise un résultat opérationnel net ajusté et un cash-flow de 1,2 milliard de dollars ce trimestre, reflétant le prix moyen du GNL.

L'Exploration-Production affiche un résultat opérationnel net ajusté de 2,7 milliards de dollars et un cash-flow de 4,4 milliards de dollars, en ligne avec l'évolution des environnements de prix du pétrole et du gaz.

(AOF) - TotalEnergies a généré au deuxième trimestre un résultat net ajusté de 4,7 milliards de dollars et un cash-flow de 7,8 milliards de dollars, portant le résultat du semestre à près de 10 milliards de dollars et la génération de cash-flow à 16 milliards de dollars. Au cours du deuxième trimestre, la production Amont s’établit à 2,44 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j), bénéficiant d’une bonne disponibilité des installations.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.