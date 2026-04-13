information fournie par Reuters • 13/04/2026 à 14:01

TotalEnergies signe un accord de coopération avec TPAO

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES ET TPAO SIGNENT UN ACCORD DE COOPÉRATION

* ÉTABLIT UN CADRE DE COOPÉRATION TECHNIQUE, DONT UNE ÉVALUATION D'OPPORTUNITÉS D'EXPLORATION DANS LA ZONE TURQUE DE LA MER NOIRE ET À L'INTERNATIONAL

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(Rédaction de Gdansk)