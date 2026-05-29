Football-L'OL Lyonnes, large vainqueur du Paris FC, décroche un 19e titre de champion de France

UEFA Women's Champions League - Finale - FC Barcelona v OL Lyonnes

‌L'OL Lyonnes a remporté vendredi ​un 19e titre de champion de France, le cinquième consécutif, grâce à ​sa large victoire contre le Paris ​FC (5-0) au Groupama ⁠Stadium en finale de la Première ‌Ligue féminine.

Six jours après leur net revers en finale ​de ‌la Ligue des champions contre ⁠Barcelone (4-0), les Lyonnaises ont réagi pour conclure leur saison par un ⁠troisième trophée ‌national après la Coupe ⁠de France et la Coupe ‌de la ligue.

L'OL Lyonnes ⁠s'est nettement détaché en onze ⁠minutes lors ‌de la première période grâce ​au doublé ‌express de Tabitha Chawinga (11e, 17e). Melchie Dumornay a ajouté ​un troisième but dans la foulée (22e).

Cette dernière, élue ⁠meilleure joueuse du championnat, s'est offert un triplé en seconde période (60e, 89e) pour parachever le succès lyonnais.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Jean-Stéphane Brosse)