Football-L'OL Lyonnes, large vainqueur du Paris FC, décroche un 19e titre de champion de France

UEFA Women's Champions League - Finale - FC Barcelona v OL Lyonnes
L'OL Lyonnes a remporté vendredi un 19e titre de champion de France, le cinquième consécutif, grâce à sa large victoire contre le Paris FC (5-0) au Groupama Stadium en finale de la Première Ligue féminine.
Six jours après leur net revers en finale de la Ligue des champions contre Barcelone (4-0), les Lyonnaises ont réagi pour conclure leur saison par un troisième trophée national après la Coupe de France et la Coupe de la ligue.
L'OL Lyonnes s'est nettement détaché en onze minutes lors de la première période grâce au doublé express de Tabitha Chawinga (11e, 17e). Melchie Dumornay a ajouté un troisième but dans la foulée (22e).
Cette dernière, élue meilleure joueuse du championnat, s'est offert un triplé en seconde période (60e, 89e) pour parachever le succès lyonnais.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)
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