Football-L'OGC Nice bat Saint-Étienne et se maintient en Ligue 1

Ligue 1 - Barrage de relégation - Match retour - OGC Nice - AS Saint-Etienne

‌L'OGC Nice a obtenu vendredi son ​maintien en Ligue 1 grâce à sa victoire à domicile contre l'AS ​Saint-Étienne lors du barrage retour (4-1), trois jours ​après son match ⁠nul à l'aller (0-0).

Une semaine après sa ‌défaite en finale de Coupe de France contre le RC ​Lens (3-1), ‌Nice a fini la saison ⁠sur une meilleure note en sauvant sa place dans l'élite face ⁠au troisième ‌de Ligue 2.

Jonathan Clauss a ⁠ouvert le score après l'heure ‌de jeu (62e). Les Verts ⁠ont égalisé sur un penalty de ⁠Zuriko Davitashvili (79e).

Mais ‌les Aiglons ont rapidement rebondi grâce ​au but de ‌Kaïl Boudache (81e) et au doublé d'Elye Wahi (87e, 90e+2).

Le match ​s'est joué à huis clos à l'Allianz Riviera, ⁠en raison de l'envahissement de la pelouse du stade niçois survenu lors de la dernière journée de Ligue 1.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Jean-Stéphane Brosse)