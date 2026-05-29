Football-L'OGC Nice bat Saint-Étienne et se maintient en Ligue 1

Ligue 1 - Barrage de relégation - Match retour - OGC Nice - AS Saint-Etienne
L'OGC Nice a obtenu vendredi son maintien en Ligue 1 grâce à sa victoire à domicile contre l'AS Saint-Étienne lors du barrage retour (4-1), trois jours après son match nul à l'aller (0-0).
Une semaine après sa défaite en finale de Coupe de France contre le RC Lens (3-1), Nice a fini la saison sur une meilleure note en sauvant sa place dans l'élite face au troisième de Ligue 2.
Jonathan Clauss a ouvert le score après l'heure de jeu (62e). Les Verts ont égalisé sur un penalty de Zuriko Davitashvili (79e).
Mais les Aiglons ont rapidement rebondi grâce au but de Kaïl Boudache (81e) et au doublé d'Elye Wahi (87e, 90e+2).
Le match s'est joué à huis clos à l'Allianz Riviera, en raison de l'envahissement de la pelouse du stade niçois survenu lors de la dernière journée de Ligue 1.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)
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