TotalEnergies: signe un accord avec Sinopec en Chine

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un accord de vente (HoA) avec Sinopec, pour la livraison de 2 millions de tonnes de GNL par an, pendant 15 ans, à partir de 2028.



TotalEnergies renforce ainsi ses positions à long terme sur le marché du GNL en Chine, le plus grand marché au monde.



'En Chine, le gaz naturel est un vecteur de la transition énergétique car il pallie l'intermittence des énergies renouvelables en forte croissance et contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre lorsqu'il remplace le charbon dans la production d'électricité' indique le groupe.



' Ce nouvel accord démontre la compétitivité de l'activité GNL de TotalEnergies et nous permet de poursuivre la croissance de nos ventes à long terme en Asie ', a déclaré Stéphane Michel, Président Gaz Renouvelables & Power chez TotalEnergies.



Mr. Niu Shuanwen, Sénior Vice-Président de Sinopec Corporation, a déclaré ' Sinopec s'engage à devenir la première entreprise mondiale de production d'énergie et de produits chimiques propre et continuera à promouvoir la transition énergétique ainsi que l'approvisionnement en énergie propre, diversifié et sécurisé. '





Valeurs associées TOTALENERGIES 58,28 EUR Euronext Paris +0,66%