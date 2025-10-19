France-"Je n'ai pas peur de la prison", dit Nicolas Sarkozy

L'ancien président français Sarkozy condamné à une peine de prison par le parquet de Paris
PARIS (Reuters) -Nicolas Sarkozy, qui sera incarcéré mardi après sa condamnation à cinq ans pour association de malfaiteurs dans l'affaire d'un financement libyen de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2007, assure n'avoir pas peur d'aller en prison.
Dans une interview accordée à La Tribune Dimanche, l'ancien chef de l'Etat confie avoir préparé ses affaires et être serein avant de franchir les grilles de la prison de la Santé, à Paris.
"Je n'ai pas peur de la prison. Je garderai la tête haute y compris devant les portes de la Santé", a-t-il déclaré, ajoutant "ne demander aucun privilège".
Selon La Tribune Dimanche, Nicolas Sarkozy a d'ores et déjà, décidé de consacrer le temps passé en prison à écrire, avec l'objectif de publier un livre, car il a en tête les lettres
écrites par le capitaine Alfred Dreyfus à l'île du Diable et Le Comte de Monte-Cristo, le roman d'Alexandre Dumas.
Revenant sur sa condamnation du 25 septembre pour laquelle, il a fait appel, alors que sa peine est assortie d'une exécution provisoire, le président de la République de 2007 à 2012, a estimé s'être montré digne.
"Avec ma femme et mes enfants, nous avons montré le jour du jugement l'image d'une famille française soudée dans l'adversité. C'est ma plus grande fierté", a-t-il dit.
Pour La Tribune Dimanche, l'ancien chef de l'Etat "n'a
envie ni de se plaindre ni qu'on le plaigne".
(Rédigé par Claude Chendjou,)
14 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer