France-"Je n'ai pas peur de la prison", dit Nicolas Sarkozy

L'ancien président français Sarkozy condamné à une peine de prison par le parquet de Paris

PARIS (Reuters) -Nicolas Sarkozy, qui sera incarcéré mardi après sa condamnation à cinq ans pour association de malfaiteurs dans l'affaire d'un financement libyen de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2007, assure n'avoir pas peur d'aller en prison.

Dans une interview accordée à La Tribune Dimanche, l'ancien chef de l'Etat confie avoir préparé ses affaires et être serein avant de franchir les grilles de la prison de la Santé, à Paris.

"Je n'ai pas peur de la prison. Je garderai la tête haute y compris devant les portes de la Santé", a-t-il déclaré, ajoutant "ne demander aucun privilège".

Selon La Tribune Dimanche, Nicolas Sarkozy a d'ores et déjà, décidé de consacrer le temps passé en prison à écrire, avec l'objectif de publier un livre, car il a en tête les lettres

écrites par le capitaine Alfred Dreyfus à l'île du Diable et Le Comte de Monte-Cristo, le roman d'Alexandre Dumas.

Revenant sur sa condamnation du 25 septembre pour laquelle, il a fait appel, alors que sa peine est assortie d'une exécution provisoire, le président de la République de 2007 à 2012, a estimé s'être montré digne.

"Avec ma femme et mes enfants, nous avons montré le jour du jugement l'image d'une famille française soudée dans l'adversité. C'est ma plus grande fierté", a-t-il dit.

Pour La Tribune Dimanche, l'ancien chef de l'Etat "n'a

envie ni de se plaindre ni qu'on le plaigne".

(Rédigé par Claude Chendjou,)