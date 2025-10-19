 Aller au contenu principal
France-Le musée du Louvre fermé après un braquage
information fournie par Reuters 19/10/2025 à 12:39

La police se tient près de la pyramide du musée du Louvre après des informations faisant état d'un vol, à Paris

La police se tient près de la pyramide du musée du Louvre après des informations faisant état d'un vol, à Paris

PARIS (Reuters) -Le musée du Louvre, à Paris, est fermé après avoir été victime dimanche dans la matinée d'un braquage, annonce la ministre française de la Culture, Rachida Dati.

"Un braquage a eu lieu ce matin à l'ouverture du @MuseeLouvre", a-t-elle écrit sur le réseau social X.

"Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police", a-t-elle ajouté, précisant que des constatations étaient en cours.

Le musée du Louvre restera fermé pour la journée "pour raisons exceptionnelles", indique pour sa part le site culturel sur X.

Contactée, la Préfecture de police n'a fourni aucun élément à ce stade et a dit qu'elle communiquerait en temps voulu.

Selon plusieurs médias français, les cambrioleurs ont dérobé des bijoux de la collection Napoléon, avant de prendre la fuite.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Sybille de La Hamaide)



