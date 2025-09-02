TotalEnergies signe deux permis d'exploration offshore au Nigeria information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 10:24









(Zonebourse.com) - TotalEnergies (80 %, opérateur), en partenariat avec South Atlantic Petroleum (20 %), a signé un contrat de partage de production pour les permis d'exploration PPL 2000 et PPL 2001, situés au large du Nigeria.



Les permis PPL 2000 et 2001 couvrent une superficie d'environ 2? 000 kilomètres carrés dans le bassin prolifique du West Delta.



' L'entrée dans ces deux blocs prometteurs est en ligne avec notre stratégie qui vise à enrichir notre portefeuille d'exploration de prospects à fort potentiel et prêts à explorer, en vue de générer des développements à faible coût et à faibles émissions à partir de nouvelles découvertes dans nos principaux domaines d'expertise ' a déclaré Kevin McLachlan, directeur Exploration de TotalEnergies.





