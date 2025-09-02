TotalEnergies signe deux permis d'exploration offshore au Nigeria
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 10:24
Les permis PPL 2000 et 2001 couvrent une superficie d'environ 2? 000 kilomètres carrés dans le bassin prolifique du West Delta.
' L'entrée dans ces deux blocs prometteurs est en ligne avec notre stratégie qui vise à enrichir notre portefeuille d'exploration de prospects à fort potentiel et prêts à explorer, en vue de générer des développements à faible coût et à faibles émissions à partir de nouvelles découvertes dans nos principaux domaines d'expertise ' a déclaré Kevin McLachlan, directeur Exploration de TotalEnergies.
Valeurs associées
|54,1900 EUR
|Euronext Paris
|+1,38%
