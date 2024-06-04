TotalEnergies signe deux nouveaux contrats de vente de GNL en Asie

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* TOTALENERGIES ÉTEND SES LIVRAISONS DE GNL EN ASIE AVEC DEUX NOUVEAUX CONTRATS À MOYEN ET LONG TERME
* UN CONTRAT DE VENTE (SPA) AVEC INDIAN OIL CORPORATION (IOCL) PRÉVOIT LA LIVRAISON EN INDE DE 800 000 TONNES DE GNL PAR AN PENDANT DIX ANS À COMPTER DE 2026
* UN ACCORD DE VENTE (HOA) AVEC KOREA SOUTH EAST POWER PRÉVOIT LA LIVRAISON EN CORÉE DU SUD D'ENVIRON 500 000 TONNES DE GNL PAR AN PENDANT 5 ANS À COMPTER DE 2027
* CES ACCORDS PERMETTENT À TOTALENERGIES DE SÉCURISER DES DÉBOUCHÉS À MOYEN TERME POUR SON PORTEFEUILLE MONDIAL D'APPROVISIONNEMENT EN GNL
Texte original: https://tinyurl.com/3zk6b6e8 Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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