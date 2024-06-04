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TotalEnergies signe deux nouveaux contrats de vente de GNL en Asie
information fournie par Reuters 04/06/2024 à 08:13

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES ÉTEND SES LIVRAISONS DE GNL EN ASIE AVEC DEUX NOUVEAUX CONTRATS À MOYEN ET LONG TERME

* UN CONTRAT DE VENTE (SPA) AVEC INDIAN OIL CORPORATION (IOCL) PRÉVOIT LA LIVRAISON EN INDE DE 800 000 TONNES DE GNL PAR AN PENDANT DIX ANS À COMPTER DE 2026

* UN ACCORD DE VENTE (HOA) AVEC KOREA SOUTH EAST POWER PRÉVOIT LA LIVRAISON EN CORÉE DU SUD D'ENVIRON 500 000 TONNES DE GNL PAR AN PENDANT 5 ANS À COMPTER DE 2027

* CES ACCORDS PERMETTENT À TOTALENERGIES DE SÉCURISER DES DÉBOUCHÉS À MOYEN TERME POUR SON PORTEFEUILLE MONDIAL D'APPROVISIONNEMENT EN GNL

Texte original: https://tinyurl.com/3zk6b6e8 Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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