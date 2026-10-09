Airbus décroche une commande ferme de 110 appareils auprès d'Avolon

Le loueur aéronautique irlandais renforce son carnet de commandes auprès du constructeur européen avec l'acquisition de 35 gros-porteurs A330-900 et de 75 appareils de la famille A320neo.

Airbus annonce qu'Avolon lui a passé une commande ferme de 110 appareils, portant à 114 le nombre total d'A330-900 commandés et à environ 650 celui des appareils de la famille A320.

Cette nouvelle acquisition vise à répondre aux besoins de croissance et de renouvellement des flottes des compagnies aériennes au cours de la prochaine décennie. Andy Cronin, directeur général d'Avolon, souligne la vigueur persistante de la demande pour les familles A330neo et A320neo.

Avec 114 A330-900 commandés, Avolon confirme sa position de premier loueur de ce modèle auprès d'Airbus.

L'A330neo affiche une consommation de carburant, des émissions de CO2 et des coûts d'exploitation inférieurs de 25% à ceux des appareils concurrents de génération précédente, tandis que la famille A320neo permet une réduction d'au moins 20% de la consommation de carburant et des émissions de CO2.

Le titre réagissait peu en début d'après-midi, se contentant d'un gain timide de moins de 0,1%.