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TotalEnergies signe des accords aux USA pour mettre fin aux projets éolien offshore
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 17:08

TotalEnergies TTEF.PA a déclaré lundi avoir signé des accords avec le département de l'Intérieur américain (DOI) pour rendre, avec ses partenaires, les concessions de Carolina Long Bay et de New York Bight, mettant ainsi fin au développement de ses projets éolien offshore aux États-Unis.

Selon un communiqué, le groupe français récupérera les redevances versées au titre de ces concessions remportées durant le mandat de Joe Biden, après que les baux ont été annulés par le DOI.

TotalEnergies avait formé en octobre 2023 une coentreprise pour développer Attentive Energy, au large de New York, avant de suspendre le projet novembre 2024 après la victoire de Donald Trump.

Le groupe avait remporté un bail pour le projet Carolina Long Bay en 2022.

En vertu des accords signé avec le DOI, TotalEnergies investira un montant équivalent au redevances versées au titre des concessions pour développer la production et les exportations de gaz et d'électricité aux États-Unis.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

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