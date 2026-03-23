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TotalEnergies signe des accords aux États-Unis pour mettre fin aux projets éolien offshore
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 17:26

Logo de TotalEnergies

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TotalEnergies a ‌déclaré lundi avoir signé des accords ​avec le département de l'Intérieur américain (DOI) pour rendre, avec ses partenaires, les concessions ​de Carolina Long Bay et de New York Bight, ​mettant ainsi fin ⁠au développement de ses projets éolien ‌offshore aux États-Unis.

Selon un communiqué, le groupe français récupérera les redevances versées ​au ‌titre de ces concessions remportées durant ⁠le mandat de Joe Biden, après que les baux ont été annulés par ⁠le DOI.

TotalEnergies ‌avait formé en octobre 2023 ⁠une coentreprise pour développer Attentive Energy, ‌au large de New York, ⁠avant de suspendre le projet novembre ⁠2024 après ‌la victoire de Donald Trump.

Le groupe avait ​remporté un ‌bail pour le projet Carolina Long Bay en 2022.

En vertu ​des accords signé avec le DOI, TotalEnergies investira un montant ⁠équivalent au redevances versées au titre des concessions pour développer la production et les exportations de gaz et d'électricité aux États-Unis.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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