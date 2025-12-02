 Aller au contenu principal
TotalEnergies signe avec trois Japonais pour le projet Live Oak
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 08:42

TotalEnergies et TES indiquent avoir signé un accord avec Osaka Gas, Toho Gas et Itochu, portant sur le développement et l'opération du projet Live Oak, dans lequel les trois entreprises japonaises détiendront ensemble une participation totale de 33,3%.

Lancé par TotalEnergies et TES, qui conserveront respectivement une participation de 33,35%, ce projet vise à développer une unité de production d'e-gaz ou gaz naturel électrique à échelle industrielle dans l'Etat américain du Nebraska.

Obtenu à partir d'hydrogène renouvelable et de CO2, l'e-gaz s'intègre facilement à toutes les infrastructures existantes du GNL (liquéfaction, transport, regazéification et distribution), sans modification à apporter aux équipements du consommateur.

Les partenaires préparent à présent la phase d'études d'ingénierie, avec des capacités visées d'environ 250 MW pour l'électrolyse et 75 000 tonnes par an pour la méthanation. La production devrait démarrer d'ici 2030 sous réserve de la décision finale d'investissement en 2027.

L'e-NG sera principalement enlevé par Osaka Gas et Toho Gas afin d'être exporté vers le Japon. Ce projet contribuera à l'objectif des majors du secteur gazier japonais d'injecter 1 % de gaz neutre en carbone (tel que l'e-gaz) dans le réseau d'ici 2030.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
56,7500 EUR Euronext Paris +0,07%
