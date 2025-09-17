information fournie par Reuters • 17/09/2025 à 08:46

TotalEnergies se voit attribuer quatre permis d'exploration offshore au large du Libéria

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES SE VOIT ATTRIBUER QUATRE PERMIS D’EXPLORATION OFFSHORE

* LES BLOCS D'EXPLORATION COUVRENT UNE SUPERFICIE D’ENVIRON 12.700 KM CARRÉS DANS LE SUD DU BASSIN DU LIBÉRIA

(Rédaction de Gdansk)