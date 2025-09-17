TotalEnergies se voit attribuer quatre permis d'exploration offshore au large du Libéria

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Sébastien Lecornu reçoit mercredi ses opposants politiques, à la veille d'une journée importante de mobilisation sociale, sans grande marge de manœuvre pour discuter, au vu des lignes rouges qu'ils posent et des menaces de censure. Tous les dirigeants de gauche ...
La Bourse de Paris attend mercredi la décision de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed), les investisseurs anticipant très largement une baisse des taux. Vers 09H45 heure locale, l'indice vedette de la Bourse de Paris prenait 0,19%, soit 15,01 ...
information fournie par Boursorama avec Media Services•17.09.2025•10:03•
"Les cas d'abus sont extrêmement rares, et bâtir une réforme sur cette base serait une erreur", insiste une association de notaires. L'association Notaires conseil d'entreprise (NCE) a fait part mardi 16 septembte de ses craintes sur une remise en cause dans le ...
information fournie par Zonebourse•17.09.2025•09:51•
Thales et IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, ont signé un contrat de maintenance portant sur la flotte de 430 Airbus A320 et une commande future de plus de 800 A32X. Thales fournira à IndiGo des services de réparation spécialisés pour les composants ...
