TotalEnergies se voit attribuer quatre permis d'exploration offshore au large du Libéria
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 08:46

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES SE VOIT ATTRIBUER QUATRE PERMIS D’EXPLORATION OFFSHORE

* LES BLOCS D'EXPLORATION COUVRENT UNE SUPERFICIE D’ENVIRON 12.700 KM CARRÉS DANS LE SUD DU BASSIN DU LIBÉRIA

Texte original tinyurl.com/muyudh6n Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

