TotalEnergies se renforce en Inde

(AOF) - TotalEnergies et Adani Green Energy Limited ont conclu un accord pour créer une nouvelle joint-venture détenue à parts égales par TotalEnergies et AGEL, et disposant d’un portefeuille de 1 150 MWac (1 575 MWc) situé à Khavda, dans l’Etat indien du Gujarat. L’électricité générée par les projets solaires sera vendue par des contrats d’achat d’électricité (PPA) signés avec l’agence gouvernementale fédérale, Solar Energy Corporation of India (SECI), ainsi que par des ventes sur le marché de gros de l’électricité.

AGEL, détenue à 19,75 % par TotalEnergies, apportera les actifs à la joint-venture et TotalEnergies investira 444 millions de dollars afin de soutenir leur développement.

La signature et la finalisation de la transaction est soumise aux actionnaires d'AGEL et aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention de certaines approbations réglementaires.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.