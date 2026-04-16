 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies s'attend à un solide 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 08:39

TotalEnergies publie ses traditionnels indicateurs trimestriels de marché, avant l'annonce de ses résultats du premier trimestre, prévue le 29 avril. Les métriques progressent, dans un environnement de prix plus favorable.

Le groupe pétrolier annonce un prix moyen du Brent à 81,1 dollars le baril, contre 63,7 dollars au trimestre précédent. Les prix moyens de vente progressent également, à 73,7 dollars par baril pour les liquides et 5,59 dollars par MBtu pour le gaz. L'indicateur de marge de raffinage européen reste élevé, à 11,4 dollars par baril.

La production d'hydrocarbures bénéficie d'une croissance organique supérieure à la guidance annuelle de 3%, grâce notamment aux démarrages de Lapa SW et Mabruk, souligne l'entreprise. Elle reste toutefois pénalisée par des pertes au Moyen-Orient, d'environ 100 kbep/j, ce qui conduit à une production globalement stable par rapport au quatrième trimestre 2025.

Des résultats attendus en nette hausse

Dans ce contexte, les résultats de l'Exploration-Production sont attendus en forte hausse, portés par l'augmentation des prix de vente et la contribution des nouveaux projets. Le pôle GNL devrait également afficher une nette progression, soutenu par une hausse de 10% de la production et des activités de négoce dynamiques.

Les autres activités évoluent de manière contrastée. Integrated Power est attendu stable, autour de 500 millions de dollars de résultat et 600 millions de cash-flow, en l'absence de cessions d'actifs. L'Aval devrait progresser, avec des raffineries utilisées à plus de 90% et de bonnes performances dans le négoce.

Le besoin en fonds de roulement augmenterait d'environ 5 milliards de dollars, en partie sous l'effet de la hausse des prix. Le ratio d'endettement est attendu autour de 15%, la hausse du cash-flow compensant partiellement cette évolution.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
77,6400 EUR Euronext Paris +0,67%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank